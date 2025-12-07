כיכר השבת
ביקור מדיני ראשון כקנצלר

החלה הפגישה בין המנהיג הגרמני לראש הממשלה נתניהו | תיעוד מהגעת הקנצלר

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נחת אמש בישראל ונפגש עם השר גדעון סער, הבוקר הוא עשה את דרכו לראש הממשלה בנימין נתניהו והוא נפגש עמו כעת בלשכתו בירושלים | תיעוד (חדשות חוץ)

הקנצלר בישראל (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

קאנצלר גרמניה נחת אמש (מוצאי שבת) לביקור מדיני ראשון כקנצלר, בישראל, מי שקיבל אותו הוא שר החוץ סער ומשלחת ישראלית.

הבוקר, הגיע מרץ לפגישה מדינית עם במשרד ראש הממשלה בירושלים והתקבל בכבוד רב.

היחסים בין המדינות נמצאים במגמת שיפור. מגמה זו באה לידי ביטוי בהסרת האמברגו החלקי, התנגדותה הברורה של גרמניה לכל סוגי החרמות נגד ישראל והמנעותה באו״ם מלתמוך בהארכת המנדט של אונר״א.

כפי שדווח, רק בשבוע שעבר נפרסה בגרמניה לראשונה סוללת ״חץ״ ישראלית להגנה מפני טילים בליסטיים.

לדברי שר החוץ סער: "גרמניה היא ידידה ושותפה חשובה ואני משוכנע שביקור הקאנצלר יתרום לחיזוק היחסים המיוחדים בין המדינות".

הקנצלר בישראל (צילום: עמו)
הקנצלר בישראל (צילום: עמו)

