קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע אתמול (חמישי) לפגישה באנקרה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. במהלך מסיבת העיתונאים המשותפת נשאל מרץ על יחסה של גרמניה לישראל ואמר: "מאז שמדינת ישראל נוסדה גרמניה עומדת לצידה, ונמשיך לתמוך בה תמיד".

עיתונאי טורקי שאל את הקנצלר מדוע גרמניה ממשיכה לתמוך בישראל "למרות ש־60 אלף נהרגו בעזה, ערים נהרסו ומיליונים נעקרו מבתיהם", ותהה אם הוא סבור שגרמניה עומדת בצד הנכון של ההיסטוריה.

מרץ, הנחשב לאחד המנהיגים הפרו-ישראלים באירופה, השיב כי התמיכה בישראל איתנה ונובעת מההיסטוריה: "רבים מיהודי גרמניה שעברו את השואה היגרו לישראל, ולכן גרמניה תעמוד תמיד לצידה של מדינת ישראל".

הוא הוסיף כי "לעיתים קיימות מחלוקות בין המדינות, אך זה לא אומר שאנחנו מקבלים כל החלטה של ממשלת ישראל בלי ביקורת".

הקנצלר הבהיר כי לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, והאשים את חמאס בהמשך הלחימה: "אם חמאס היה משחרר את החטופים ומניח את נשקו – המלחמה הייתה מסתיימת מזמן". הוא הוסיף כי האחריות למותם של ילדים בעזה מוטלת על ארגון הטרור: "הם שבויים בידיים של חמאס".

מרץ סיים את דבריו בתקווה כי חפים מפשע לא ייפגעו עוד, וציין כי גם ארדואן "תרם לתהליך סיום המלחמה וימשיך בכך בעתיד".

נשיא טורקיה, מנגד, דחה את דבריו של הקנצלר ואמר: "אני לא מסכים איתו. האם גרמניה אינה רואה את רצח העם שמבצעת ישראל בעזה? גרמניה מתעלמת מרצח העם, מהרעב ומהמתקפות". לדבריו, "לישראל יש נשק גרעיני ונשקים נוספים שבאמצעותם היא מאיימת על עזה, בעוד לחמאס אין אפילו פצצות כאלה".

ארדואן הוסיף כי "בימים האחרונים ישראל שוב תקפה ברצועה למרות הפסקת האש", תוך התעלמות מההפרות של חמאס את ההסכם. חילופי הדברים החריפים הדגישו שוב את עומק הפערים בין אנקרה לברלין בסוגיית ישראל והמלחמה בעזה.