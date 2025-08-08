כיכר השבת
משבר היסטורי ביחסים

דרמה מדינית: גרמניה מטילה אמברגו נשק חלקי על ישראל

"לא נעביר עד להודעה חדשה ציוד צבאי שניתן לעשות בו שימוש בעזה", הודיע היום קנצלר גרמניה פרידריך מרץ | גרמניה אחראית על הייבוא הבטחוני השני בהיקף שלו לישראל, אחרי ארה"ב (בעולם)

אולף שולץ (צילום: shuterstock)

גרמניה, הנחשבת למדינה ידידותית לישראל ביבשת אירופה, מודיעה היום (שישי) על אמברגו ייבוא נשק לישראל - עם הסבר שימנעו רק מכירת נשק שישמש במלחמה נגד ארגון הטרור חמאס.

, פרידריך מרץ, הודיע רשמית כי מדינתו לא תאשר ייצוא לישראל של ציוד צבאי שעלול לשמש אותה ברצועת עזה עד להודעה חדשה. לדבריו, החלטתו הגיעה בעקבות החלטת הקבינט הישראלי הלילה על "פעולה צבאית קשה אף יותר ברצועת עזה".

הוא הוסיף כי ממשלת גרמניה מודאגת מאוד "מסבלה המתמשך של האוכלוסייה האזרחית ברצועה", וכי "עם המתקפה המתוכננת, ממשלת ישראל נושאת באחריות גדולה אף יותר לצרכי האוכלוסייה מאשר בעבר".

מרץ הוסיף כי "לישראל יש זכות להגן על עצמה מול הטרור של חמאס", והבהיר כי "אסור שלחמאס יהיה כל תפקיד בעתיד עזה", אבל לצד זאת אמר כי הוא "מודאג מאוד ממצב האוכלוסייה האזרחית בעזה".

בהמשך דבריו הוסיף וקרא להימנע מצעדי סיפוח ביו"ש.

על פי הנתונים, גרמניה היא יבואנית הנשק השנייה בגודלה לישראל, אחרי ארה"ב.

6
גרמניה הנאצית תמיד הייתם נגדנו עוד מ 1943 יבוא היום ותשלמו על המעשים שלכם
יהודי בנשמה
אתה תועה מ 1933 לא משנה חיית האדם הם רוצים להוריד מעליהם את אשמת השואה
זרח
5
הם נאצים רק בן גריון לא ראה את זה עכשיו הוא אוכל את זה גוד לאק
דודו
4
בן גביר אתה צריך להגיב כאילה נאצים אסור לשתוק כנגדם
ראובן
3
הכל רצון השם יתברך ככל שאומות העולם שונאים אותנו יותר ויותר כך נקיים את הן לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב רק השם יתברך שומר עלינו הם רק שליחים של השם יתברך אך כמובן שיש להם אפשרות לבחור בן טוב לרע ובגלל שהם רעים השם מגלגל על ידם להיות המקל יהי רצון שכל האסלם וארגוני הטרור שלו יקומו על כל שונאינו צרפת
איציק
2
שגרמניה יקחו אליהם את הערבים אים הם כל כך דואגים להם אבל הם רוצים שישארו אצלינו ואנחנו נשלם להם את האוכל. גרמניה שבו בשקט, השם רואה הכל, ישלם לכם
נחמן
1
הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, חייבעם להיות מאוחדים בשלום אהבה ואחווה, חסד ועזרה לשני, האמת מנצחת.
נחמן

