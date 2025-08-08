דרמה מדינית: גרמניה מטילה אמברגו נשק חלקי על ישראל

גרמניה, הנחשבת למדינה ידידותית לישראל ביבשת אירופה, מודיעה היום (שישי) על אמברגו ייבוא נשק לישראל - עם הסבר שימנעו רק מכירת נשק שישמש במלחמה נגד ארגון הטרור חמאס.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הודיע רשמית כי מדינתו לא תאשר ייצוא לישראל של ציוד צבאי שעלול לשמש אותה ברצועת עזה עד להודעה חדשה. לדבריו, החלטתו הגיעה בעקבות החלטת הקבינט הישראלי הלילה על "פעולה צבאית קשה אף יותר ברצועת עזה".

הוא הוסיף כי ממשלת גרמניה מודאגת מאוד "מסבלה המתמשך של האוכלוסייה האזרחית ברצועה", וכי "עם המתקפה המתוכננת, ממשלת ישראל נושאת באחריות גדולה אף יותר לצרכי האוכלוסייה מאשר בעבר".

מרץ הוסיף כי "לישראל יש זכות להגן על עצמה מול הטרור של חמאס", והבהיר כי "אסור שלחמאס יהיה כל תפקיד בעתיד עזה", אבל לצד זאת אמר כי הוא "מודאג מאוד ממצב האוכלוסייה האזרחית בעזה".

בהמשך דבריו הוסיף וקרא להימנע מצעדי סיפוח ביו"ש.

על פי הנתונים, גרמניה היא יבואנית הנשק השנייה בגודלה לישראל, אחרי ארה"ב.