דרמה ביוון: סוכל פיגוע של חמאס נגד מטרות ישראליות

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טרור בינלאומי בלב אירופה: מבצע מודיעיני דרמטי שהובילו שירותי הביטחון של יוון (EYP) הביא לסוף השבוע למעצרו של מחבל פלסטיני בן 37 באי כרתים, רגע לפני שהספיק להוציא לפועל פיגוע טרור נגד מטרות ישראליות. המעצר, שבוצע בתיאום הדוק עם סוכנויות ביון מארה"ב וממדינות נוספות, חושף את ניסיונותיו של ארגון הטרור חמאס להעתיק את פעילותו הרצחנית אל מחוץ לגבולות המזרח התיכון.

כפי שדווח לראשונה באתר היווני 'iefimerida', החקירה העלתה ממצאים מצמררים על היערכות מבצעית מתקדמת. במהלך פשיטה על דירתו של החשוד באתונה, גילו כוחות הביטחון אמצעי תקשורת מוצפנים, משקל מדויק המשמש לרקיחת חומרי נפץ, וחשוב מכל – תיעוד רכישות של אמוניום חנקתי, המרכיב הקטלני במטענים מאולתרים. המחבל, יליד רצועת עזה שנהנה ממקלט מדיני ביוון, תועד בעבר נוסע למלזיה, שם עבר הכשרה ייעודית בייצור חומרי נפץ על ידי מדריך המזוהה עם חמאס. כעת, כוחות הביטחון היווניים מנהלים מצוד חם אחר שני חשודים נוספים שפעלו עמו באותה רשת.

שוטרים ביוון | המחשה ( צילום: המשטרה היוונית )

שר הגנת האזרחים של יוון, מיכאליס כריסוכואידיס, תיאר את המבצע כחריג בעוצמתו והתריע מפני שינוי כיוון מסוכן של ארגון הטרור: "אנחנו עדים לתפנית אסטרטגית. חמאס מפסיק להתמקד רק בזירה המקומית ומתחיל להפעיל תאים רדומים ברחבי אירופה", הבהיר השר.

בעוד צוותי הזיהוי הפלילי ממשיכים לנתח את הראיות הדיגיטליות והפיננסיות שנתפסו, ברור כי המעצר סיכל מתקפה שהייתה בשלבי הכנה סופיים. אירוע זה מציב את יוון בחזית המאבק העולמי בטרור, ומעלה כוננות בכל רחבי היבשת מחשש שחמאס ינסה להכות ביעדים יהודיים וישראליים הרחק מהבית.