עסקת נשק ענקית: יוון קונה טילים מישראל מול טורקיה

ממשלת יוון חוזרת לשולחן המשא ומתן עם ישראל לקראת עסקת נשק אסטרטגית שתחזק באופן דרמטי את הגנתה המזרחית של המדינה מול טורקיה.

שני מקורות בכירים באתונה אישרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי יוון מעוניינת ברכישת 36 מערכות רקטות ארטילריות PULS מתוצרת אלביט מערכות, בשווי כולל של כ-650 מיליון יורו.

בנוסף, במסגרת העסקה, יוון מעוניינת לרכוש מערכות הגנה אווירית מתקדמות שתשולבנה בפרויקט "מגן אכילס" הלאומי.

"אנו רוצים לרכוש 36 מערכות PULS ומערכות נ"מ למגן אכילס," אמר איש ממשל יווני בכיר. לדבריו, "המו"מ עם ישראל יעבור לפסים רציניים בחודש הבא".

פרויקט "מגן אכילס": הרתעה מול טורקיה

העסקה, שתחזק את הגבול המזרחי המתוח מול טורקיה, מהווה חלק מרכזי בתוכנית מודרניזציה צבאית נרחבת שאושרה על ידי ראש הממשלה קיריאקוס מיצוטאקיס בהשקעה כוללת של 28 מיליארד יורו עד שנת 2036.

מתוך סכום זה, כשלושה מיליארד יורו יוקדשו לבניית "מגן אכילס" – מערכת הגנה רב-שכבתית בהשראת המגן המיתולוגי. המערכת נועדה להתמודד עם מטוסים, טילים בליסטיים, כטב"מים ואף כלי שיט תת-ימיים.

התוכנית כוללת רכש של מערכות SPYDER של רפאל להחלפת סוללות TOR-M1 ו-OSA רוסיות מיושנות, לצד טילי SkyCeptor להחלפת טילי S-300. כך דיווח בכתבה נרחבת אתר Army Recognition

שר ההגנה ניקוס דנדיאס הצהיר בפרלמנט כי: "התוכנית הזו תהפוך את כוחותינו למודרניים וגמישים יותר, תוך השקעה של 25% בתעשייה המקומית היוונית".

תרגילים משותפים עם משמעות אזורית

השיחות נדחו ב-2024 בשל המלחמה בעזה, אך אתונה רואה כעת הזדמנות אסטרטגית לחיזוק הברית האזורית. העסקה מגיעה לאחר שיוון כבר רכשה מטוסי F-35, פריגטות וצוללות ממעצמות המערב, כשהפנייה לישראל נובעת משיתוף פעולה ביטחוני הולך וגובר.

שתי המדינות מפעילות בסיס אימונים משותף בדרום יוון וקיימו תרגילים צבאיים נרחבים לאחרונה, כולל תרגיל ימי ואווירי מול חופי כרתים שכלל פריגטות, צוללות וספינות קורבט ישראליות. הפעולות הללו נועדו לחזק את ההרתעה מול אנקרה ולצמצם את התלות ברוסיה, שהייתה בעלת ברית מסורתית של אתונה.