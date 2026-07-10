דיווח: חמאס העביר חלק גדול ממשקלו הארגוני מקטר לטורקיה

העיתון הפרו-סעודי א-שרק אל-אווסט חשף כי ארגון הטרור חמאס העביר בחודשים האחרונים חלק משמעותי ממשקלו הארגוני מקטר לטורקיה, במהלך שעשוי לשקף שינוי אסטרטגי במפת הכוחות האזורית.

על פי הדיווח, שלושה גורמים בכירים בהנהגת חמאס חו"ל מסרו לעיתון כי הארגון חזר לאחרונה לקיים את ישיבותיו המרכזיות בטורקיה, לאחר שבשנים האחרונות קטר שימשה כמוקד העיקרי לפעילות ההנהגה הפוליטית של ארגון הטרור.

המקורות בחמאס ציינו כי הבחירות לראש הלשכה המדינית של הארגון, שהסתיימו לאחרונה ללא הכרעה, התקיימו באיסטנבול שבטורקיה. המהלך מעיד על שינוי משמעותי במרכז הכובד הגיאוגרפי של הנהגת הארגון.

קשרים הדוקים עם המשטר הסורי החדש

במקביל למעבר המוקד לטורקיה, דיווח העיתון כי בחמאס מנסים מאוד להתקרב למשטר החדש בסוריה, שהוא בן חסותו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. צעד זה עשוי להעיד על ניסיון של ארגון הטרור לבסס מחדש את מעמדו האזורי לאחר המכות הקשות שספג במהלך המלחמה.

הקשר בין טורקיה לחמאס אינו חדש, אך המעבר הפיזי של מרכז הפעילות מקטר לאיסטנבול מהווה התפתחות משמעותית. בעוד שקטר שימשה בשנים האחרונות כמקום מושבה של ההנהגה הפוליטית של חמאס, כולל תיווך בעסקאות שונות, נראה כי הארגון מחפש כעת בסיס פעילות חלופי או משלים.

המשמעות האסטרטגית

המעבר לטורקיה עשוי לשקף מספר שיקולים אסטרטגיים של חמאס. ראשית, טורקיה מציעה לארגון הטרור חופש פעולה רחב יותר מבחינה מדינית ותקשורתית. שנית, הקשרים ההדוקים של ארדואן עם המשטר החדש בסוריה עשויים לפתוח בפני חמאס אפשרויות חדשות לפעילות אזורית.

יחד עם זאת, המהלך מעלה שאלות לגבי מעמדה של קטר כמתווכת מרכזית. בעוד שהאמירות הקטארית המשיכה לשמש כזירה למשא ומתן בנושא החטופים והפסקת אש, נראה כי חמאס מבקש לפזר את מרכזי הכוח שלו בין מספר מדינות.

יצוין כי בימים האחרונים דיווחנו על ניסיון חיסול דרמטי של דובר חמאס חאזם קאסם ברצועת עזה, כאשר הארגון ממשיך לספוג מכות קשות גם בזירה הצבאית.