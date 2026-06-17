כאחד האדם: נהג מוכשר על כסא חוף הפך ויראלי בהוואי | צפו

תושב האי מאווי שבהוואי הפך בימים האחרונים לכוכב רשת בלתי צפוי לאחר שתועד נוסע ברחובות העיר קאהולוי על גבי כלי תחבורה יוצא דופן במיוחד – כיסא חוף המחובר לסקייטבורד ממונע.

בסרטון, שצולם על ידי נהגת מקומית במהלך נסיעתה הביתה, נראה האיש יושב בנינוחות על הכיסא וממתין לאור ירוק ברמזור כאילו מדובר בכלי רכב רגיל לחלוטין.

הנהגת, סרניטי לינד אקאנג, סיפרה כי המראה המפתיע גרם לה לפרוץ בצחוק וכי התקשתה להאמין ליצירתיות שמאחורי ההמצאה. לדבריה, לאחר שהרמזור התחלף, האיש המשיך בדרכו על גבי המתקן המאולתר, שעורר עניין רב בקרב נהגים ועוברי אורח.

התיעוד, שהופץ על ידי סוכנות התוכן Storyful, זכה במהירות לאלפי צפיות ושיתופים ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים שיבחו את הגישה היצירתית והנינוחה שמזוהה לעיתים עם אורח החיים באיי הוואי.