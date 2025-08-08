"דבקים בנשק ההתנגדות": תומכי חיזבאללה הציפו את רחובות לבנון

תומכי חיזבאללה מפגינים ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

במהלך הלילה האחרון, יצאו אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה לשורת הפגנות ברחובות הערים ביירות, צידון וערים נוספות בלבנון, במחאה על החלטת ממשלת לבנון לפרק את ארגון חיזבאללה מנשקו.

כזכור, ההחלטה התקבלה בהסכמה כללית בקרב השרים בממשלה, אך לאחר פרישת השרים מטעם חיזבאללה ואמל במהלך הישיבה, נותרו רק השרים מהפלגים הלא שיעיים כדי להצביע בעדה. ההפגנות כללו מפגינים שתמכו בארגון חיזבאללה הניפו דגלים עם תמונתו של מנהיג הארגון, חסן נסראללה, שחוסל על ידי ישראל במהלך המלחמה האחרונה. המפגינים חסמו, על פי דיווחים, את הכבישים המובילים לנמל התעופה הבינלאומי של ביירות, רפיק אל-חרירי, ועצרו את התנועה כדי להציג את מחאתם. התיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מצביעים על תמיכה רבה מצד הציבור הלבנוני השיעי, ובייחוד מצד תומכי חיזבאללה ומפלגת אמל, השותפה לארגון, שהתייצבו יחד באירועים מקומיים, כמו עצרות כלי רכב ואופנועים בעיר צור, תוך כדי שהם מניפים דגלים עם דמותו של חסן נסראללה וביטויים של תמיכה ב"נשק ההתנגדות".

שיירת אופנוענים תומכי חיזבאללה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

ההחלטה של ממשלת לבנון לקבל את הצעתה של ארצות הברית לפירוק חיזבאללה מנשקו לא הייתה מפתיעה עבור רבים, שכן היא מהווה חלק מהמאמצים של לבנון לשפר את יכולת ההגנה שלה ולבצע רפורמות במערכת הביטחונית. עם זאת, ההפגנות שהתרחשו בעקבותיה מדגישות את המתח בין הממשל הלבנוני לבין הארגון השיעי וההשלכות הפוליטיות של הצעד.

בהתאם להסכמים שהושגו עם שליח ארה"ב, תום ברק, הוצגה מפת דרכים שתומכת בהפסקת האש בין ישראל ללבנון, פירוק הדרגתי של כל הגורמים החמושים שאינם מוסדות המדינה, כולל חיזבאללה, ופריסת צבא לבנון בגבול הדרומי. על פי גורמים צבאיים ישראליים, התוכנית גם כוללת נסיגה ישראלית מ"5 הנקודות" שבגבול, חזרת אזרחים לבנוניים לכפרים בדרום, ושרטוט גבול ברור בין המדינות.

צה"ל מציין כי ישנם כיום 1.6 מיליון עקורים בלבנון, 650,000 מהם מדרום המדינה, תופעה שמצמצמת את יכולת חיזבאללה להפעיל כוחות בשטח ומגבילה את חופש הפעולה של הארגון. הנתונים הללו מהווים מנוף לחץ על הממשלה הלבנונית להפעיל את הצבא בצורה מרתיעה, תוך שמירה על הדין הבין-לאומי.

הפגנת תומכי ארגון הטרור הלבנוני ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

בעוד שההפגנות בביירות ובערים אחרות לא התפתחו לעימותים אלימים, הצבא הלבנוני התפרס בכוננות גבוהה והקפיא את הכוחות בשטחים המועדים לסיכון.

על פי הדיווחים, התמונה השלטונית בלבנון נותרה מאתגרת עבור ראש הממשלה נוואף סלאם, אשר נתפס כמועמד לפרוק את חיזבאללה מנשקו, אך שחקנים פוליטיים בתוך הממשלה, בתמיכת הארגון, מצהירים כי "המאבק לא יפסק עד שממשלת לבנון תחזור בה מההחלטה".

ההפגנות התפשטו מעבר לביירות וכוללות את ערי דרום המדינה, שבהן רבים מהתושבים רואים את חיזבאללה ככוח מגן ומוביל. בניגוד לתמיכה המתפשטת ברחובות, הממשל הלבנוני נתקל בקשיים בהשגת תמיכה רחבה מהציבור בנוגע לפירוק הארגון, שלטענת רבים הוא שמר על המהות הלאומית של המדינה ועמד בראש ההתנגדות לישראל.

צבא לבנון במוקדי ההפגנות ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

מפגיני חיזבאללה הצהירו בהפגנות כי הם "דבקים בנשק ההתנגדות", וטוענים כי "הכוח הזה הוא מהותי להמשך העימות עם ישראל". כוחות הביטחון, למרות נכונותם להתמודד עם מתיחות גוברת, פועלים בכדי למנוע את ההתפשטות של אלימות ברחובות, אך יש להם ספקות לגבי יעילותם במנע ממחאות נוספות.