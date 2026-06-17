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ניצלו בנס

סיוט בהרי ההימלאיה: צוות טיפוס הותקף במפולת שלגים הרסנית | צפו

צוות טיפוס של 19 מטיילים ניצל בנס ממפולת שלגים עצומה בהרי ההימלאיה, לאחר חציית מעבר מסוכן בגובה 5,312 מטרים (מעניין)

תיעוד ממפולת השלגים ממנה ניצל הצוות ברגע האחרון
תיעוד ממפולת השלגים ממנה ניצל הצוות ברגע האחרון| צילום: צילום: NDTV

צוות טיפוס הרים בן 19 מטיילים ניצל בנס לאחר שמפולת שלגים עצומה הידרדרה לעברו בעת שטיפס בהרי ההימלאיה.

המפולת אירעה זמן קצר לאחר שהצוות חצה בהצלחה את מעבר טראילס (Traill's Pass) שבמדינת אוטראקהנד שבצפון הודו. המעבר, המתנשא לגובה של 5,312 מטרים, נחשב לאחד ממסלולי הטיפוס המסוכנים והקשים במדינה.

לפי הדיווח, חברי המשלחת התמודדו במשך עשרה ימים עם סופות שלגים קשות, שלג עמוק ובקיעים נסתרים בקרח. לאחר שהשלימו את חציית המעבר, הופעלה לפתע מפולת גדולה שהחלה לנוע ישירות לעברם וגרמה לבהלה בקרב המטיילים.

הרשויות המקומיות מסרו כי כל חברי הקבוצה יצאו מהאירוע ללא פגע. גורמים באזור ציינו כי "כל חברי המשלחת בטוחים" והדגישו כי תנאי מזג האוויר והשטח במעבר טראילס ידועים כבלתי צפויים ומסוכנים במיוחד.

הודוסכנהטיפוסמפולת שלגיםהרי ההימלאיה

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