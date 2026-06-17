צוות טיפוס הרים בן 19 מטיילים ניצל בנס לאחר שמפולת שלגים עצומה הידרדרה לעברו בעת שטיפס בהרי ההימלאיה.

המפולת אירעה זמן קצר לאחר שהצוות חצה בהצלחה את מעבר טראילס (Traill's Pass) שבמדינת אוטראקהנד שבצפון הודו. המעבר, המתנשא לגובה של 5,312 מטרים, נחשב לאחד ממסלולי הטיפוס המסוכנים והקשים במדינה.

לפי הדיווח, חברי המשלחת התמודדו במשך עשרה ימים עם סופות שלגים קשות, שלג עמוק ובקיעים נסתרים בקרח. לאחר שהשלימו את חציית המעבר, הופעלה לפתע מפולת גדולה שהחלה לנוע ישירות לעברם וגרמה לבהלה בקרב המטיילים.

הרשויות המקומיות מסרו כי כל חברי הקבוצה יצאו מהאירוע ללא פגע. גורמים באזור ציינו כי "כל חברי המשלחת בטוחים" והדגישו כי תנאי מזג האוויר והשטח במעבר טראילס ידועים כבלתי צפויים ומסוכנים במיוחד.