זלנסקי לצד הרבנים החרדים: "במקום הזה נרצחו עשרות אלפים"

מצבה של קייב לא היה כנראה גרוע מאז תחילת המלחמה לפני כמעט 4 שנים. כטב"מים וטילים עושים שמות בתשתיות האנרגיה של העיר, וחלקים נרחבים ממנה נמצאים ללא חשמל גם בכפור של 12 מעלות מתחת לאפס. אך למרות המצב הקשה, נשיא אוקראינה היהודי ולדימיר זלנסקי לא ויתר גם השנה על נוכחותו בטקס לציון יום השואה הבינלאומי והתייצב אתמול בגיא ההריגה באבי-יאר שבפאתי הבירה קייב.

באירוע השתתפו גם שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה, ראש לשכת הנשיא קירילו בודנוב, שנכנס לאחרונה לתפקידו, ועוד עשרות שגרירי מדינות המערב המשרתים בקייב, שהדליקו נרות לזכר הנספים.

שליח חב"ד הרב מאיר סטמבלר המכהן כיו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה (FJCU), כובד באמירת קדיש לעילוי נשמת הנרצחים באתר. סגנו, הרב רפאל רוטמאן נשא כמידי שנה את תפילת 'א-ל מלא רחמים' ואמר פרק תהילים. בטקס השתתפו גם שלוחי חב"ד: רבה של קייב הרב יונתן מרקוביץ ובנו הרב אריאל מרקוביץ - רב קהילת הצעירים בבירה האוקראינית; הרב משה אסמן מרבני המדינה, הרב מרדכי לבנהרץ והרב שלום גופין.

הנשיא זלנסקי לחץ את ידיהם של הרבנים בחמימות, התעניין במצב הקהילות ובמצב בתי הכנסת בקייב לאור העובדה שחלקים ניכרים בבירה מנותקים מחשמל ומים מזה כשבועיים והודה להם על פועלם למען יהודי אוקראינה.

הנשיא זלנסקי אמר לנוכחים: "במקום הזה נרצחו עשרות אלפי יהודים, כחלק משואת יהודי אירופה שבה נטבחו 6 מיליון יהודים. חובה על העולם לזכור את ההבטחה 'לעולם לא עוד' ולשמור עליה. אלה לא סתם מילים, כאשר האנטישמיות פושה ברחבי העולם, חייבים להבטיח שכך אכן יהיה. חייבים לפעול נגד האנטישמיות".

בבאבי יאר בוצע אחד ממעשי טבח הגדולים ביותר בעם היהודי במהלך תקופת השואה. במשך יומיים, בערב יום הכיפורים תש"ב (1941) נרצחו במקום על פי ההערכות כ-33 אלף יהודים. כזכור, בשנה האחרונה אותרו זהויותיהם של 1761 מהנרצחים, בעקבות הנחיה של זלנסקי לפתוח את הארכיונים הממשלתיים בנושא.

"יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה" מצוין בעולם ב-27 בינואר למניינם - התאריך שבו שוחרר ב-1945 מחנה ההשמדה אושוויץ מידי הנאצים. תאריך זה נקבע בהצבעה פה אחד באו"ם בשנת 2005 והחל להיות מצויין לפני 30 שנה בדיוק.