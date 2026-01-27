עשרות בתים בעיירה נישמי שבדרום סיציליה נמצאים על סף קריסה ונותרו תלויים על פי תהום, לאחר שמפולת אדמה מאסיבית ביתקה את צלע ההר עליו בנויה העיירה.

מנהל רשות ההגנה האזרחית בסיציליה, סלווטורה קוצ'ינה, הזהיר כי "כל הבתים ברדיוס של 50 עד 70 מטרים מהשבר יקרסו". המפולת, שהחלה להתפתח ביום ראשון, יצרה שבר באורך של 4 קילומטרים הממשיך להתרחב, כאשר בבוקר יום שלישי נרשמה צניחה נוספת של כ-10 מטרים בעומק התהום.

כ-1,500 תושבים פונו מבתיהם בצו חירום בשל הסכנה הנשקפת למבני המגורים ולמרכז ההיסטורי של העיירה. בעוד שרבים מהמפונים מצאו מקלט אצל קרובי משפחה, מאות בני אדם שוהים ביומיים האחרונים באולם ספורט מקומי שהוסב למרכז סיוע. ראש העיר, מסימיליאנו קונטי, תיאר את המראות כקשים ומסר כי "היה מזעזע לראות בתצלומי אוויר את נישמי קורסת". לדבריו, המצב חמור במיוחד כיוון שקולות החריקה מהקרקע נמשכים והגשמים היורדים באזור מקשים על מאמצי ההצלה והבדיקות הטכניות.

האירוע החל בעקבות סופת הציקלון "הארי" שפקדה את האזור בשבוע שעבר והביאה עמה גשמים עזים וגלי ענק. הממשלה האיטלקית הכריזה על מצב חירום בדרום המדינה והקצתה 100 מיליון אירו לסיוע ראשוני, אך היקף הנזק בסיציליה לבדה מוערך כעת בכ-740 מיליון אירו. גורמים רשמיים הזהירו כי הנזק הסופי עלול להגיע למיליארד וחצי אירו. בשלב זה בתי הספר בעיירה סגורים והכביש המחבר את היישוב לעיר ג'לה נחסם, מחשש שהעיירה תנותק לחלוטין מדרכי גישה.

למרות הנזק הכבד לרכוש והתמונות המציגות בתים על סף קריסה, לא דווח על פגיעות בנפש. ראש העיר הדגיש כי המערכת נמצאת במעקב רציף וקרא לציבור לא להקל ראש באירוע. "המצב עלול להשתנות בכל רגע", הזהיר קונטי, תוך שהוא מפציר בתושבים שנותרו באזורים הסמוכים שלא לצאת מבתיהם.