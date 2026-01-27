אדם, ככל הנראה יהודי שעבר במקום בו התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית בפריז, הצליח לקבל את המיקרופון ולהעביר מסר ענק: "פלסטין תהיה יהודית - צה"ל ינצח".

ה"מפגין" הצליח לבלבל את המפגינים האנטישמים וקרא קריאות תמיכה בצה"ל, עד שסולק פיזית מהמקום.

הבלבול התרחש כאשר אותו אדם פתח בדברי שבח על המלחמה ה"צודקת" של המפגינים נגד חוק 'ידן', המבקש לעגן חלקים של אנטי-ישראליות כאנטישמיות.

צפו בתיעוד המעניין.

מליאת האסיפה הלאומית בצרפת החלה השבוע לדון בשלבי ההכרעה של הצעת החוק למאבק ב"צורות החדשות של האנטישמיות", המוכרת כחוק יאדן.

הדיונים מתקיימים תחת לחץ פוליטי כבד, לאחר שהצעה עברה בשבוע שעבר את אישור ועדת החוקים ברוב דחוק בלבד. החוק מבקש להחמיר את הענישה על ביטויי שטנה והסתה, ולראשונה להגדיר קריאות מסוימות נגד קיומה של מדינת ישראל כעבירה פלילית.

במהלך הדיונים אתמול הדגישה יוזמת החוק, חברת הפרלמנט קרולין יאדן, כי "האנטישמיות לא קופאת על שמריה, היא מחליפה מסכות. אנחנו חייבים להתאים את הכלים המשפטיים שלנו כדי להילחם בשנאה שמתחפשת לאנטי-ציונות". יאדן הסבירה כי הנוסח הנוכחי עבר התאמות כדי להבטיח שלא יפגע בחופש הביטוי הפוליטי, אלא יתמקד בהסתה ישירה לאלימות ושנאה.

מחוץ למבנה הפרלמנט בפריז התגודדו מפגינים מארגוני שמאל וזכויות אדם, המזהירים מפני מה שהם מכנים "משטרת מחשבות". נציגי האופוזיציה בפרלמנט תקפו את המהלך וטענו כי מדובר ב-"ניסיון ליצור משטרת מחשבות ולהפוך כל ביקורת פוליטית לביטוי פלילי". לטענת המתנגדים, החוק עמום מדי ועלול לשמש להשתקת מחאות נגד מדיניות ממשלת ישראל.

החקיקה, המבוססת על הגדרת IHRA לאנטישמיות, כוללת גם סעיפים המרחיבים את האיסור על הכחשת שואה או זלזול בנסיבותיה. ההצבעה הסופית במליאה צפויה להתקיים בימים הקרובים, כאשר הממשלה הצרפתית מקווה להשיג את הרוב הדרוש למרות ההתנגדות העזה מצד סיעות השמאל הקיצוני.