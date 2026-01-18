תיעוד הפגישות ( צילום: שלומי אמסלם, לע״ם )

שר החוץ גדעון סער נפגש בשעה זו (ראשון) במשרד החוץ בירושלים, עם הנשיא הנבחר של הונדורס נאסרי ״טיטו״ אספורה. בפגישה משתתפת גם שרת החוץ המיועדת של הונדורס מיריה אגוארו.

שר החוץ סער שוחח עם הנשיא הנבחר אספורה ביום בחירתו לתפקיד בחודש דצמבר, וברך אותו על ניצחונו בבחירות. בשיחתם אז הזמין השר סער את הנשיא הנבחר לביקור בישראל - ביקור שמתקיים כעת, כמו כן סיכמו השניים על חיזוק היחסים הבילטרליים בין המדינות. כעת סיכמו השניים, כי כבר ביומו הראשון בתפקיד - הונדורס תקבל את כתב האמנה משגריר ישראל במדינה, יצוין, כי עד כה, תחת הממשלה היוצאת, נמנעה הונדורס מלקבל את כתב האמנה משגריר ישראל במדינה.. שר החוץ סער אמר: ״אדוני הנשיא הנבחר, אני מקבל את פניך בישראל ומברך על ניצחונך ההיסטורי בבחירות. ברוך הבא לירושלים! אני בטוח שניצחונך יהווה נקודת מפנה משמעותית עבור הונדורס. מערכת היחסים בין ישראל להונדורס הייתה טובה מבחינה היסטורית".

המפגש עם שר החוץ ( צילום: יוסי פונס, לע״ם )

"אך בשנים האחרונות", הוסיף סער: "היא לא שיקפה את הידידות העמוקה וארוכת השנים בין עמינו. אני יודע שאתה מנהיג בעל עקרונות עמוקים. אנו בטוחים שבחירתך תשיב את הונדורס להיות אחת מבעלות בריתה וחברותיה הקרובות של ישראל. אני רוצה להודות לך גם על הכרזתה בפגישה שלנו שהונדורס תקבל מיד את השגריר שלנו עם כניסתך לתפקיד. אמריקה הלטינית עוברת שינוי פוליטי משמעותי. היא שבה והופכת למגדלור של חירות ושל הגנה על הציוויליזציה המערבית".

"זהו רגע גדול", אמר השר סער לסיום: "אנחנו עומדים יחד עם אותן מדינות אוהבות החירות כמו הונדורס. ואנחנו נעמוד ביחד. אני מצפה לפתיחתו של פרק חדש של שיתוף פעולה הדוק בין עמינו״.

הנשיא הנבחר של הונדורס נאסרי ״טיטו״ אספורה אמר: ״תודה רבה כבוד שר החוץ, עבורי זה כבוד גדול להיות שוב בישראל ולחזק את הקשרים בינינו שקיימים 77 שנה. הודעתי שב-27 בינואר אקבל את כתב האמנה של נדב, השגריר שלכם. אני מקווה שאנחנו נכנסים לעידן חדש בו נוכל לשפר את היחסים בינינו, יחסים של אחווה, של שגשוג, של השקעות בתחום המים והחקלאות ושנוכל גם לעודד את ההשקעות של ישראל בהונדורס. אנחנו עם שאוהב את השלום, אנחנו רוצים שגשוג ורוצים לעשות הכל כדי שהשלום יהיה בכלל האזור. אנחנו עברנו תקופה של בחירות זה היה שלב מאוד מורכב. אנחנו מצפים שבממשלה שלנו אנחנו נוכל לעשות הכל למען השגשוג וטובת עמנו. וגם נוכל לחזק את הקשרים בין המדינות שלנו למען הפיתוח וחיזוק היחסים בינינו״.