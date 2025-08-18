כיכר השבת
בהנחיית הדרג המדיני

9 מדינות הצניחו 180 חבילות: כך נמשך הסיוע לתושבי רצועת עזה

צה״ל בשיתוף 9 מדינות ממשיך במבצעי סיוע הומניטרי ומזון לתושבי עזה בהתאם להנחיית הדרג המדיני |בישראל נמשך המאמץ לשיפור המענה ההומניטרי ברצועת עזה, בשיתוף הקהילה הבין-לאומית (בעולם)

הצנחת סיוע הומניטרי (צילום: עבד רחים חטיב / פלאש 90)
עזתים ממתינים לסיוע (צילום: עלי חסאן פלאש 90)

מאמץ הסיוע ההומניטרי ב ממשיך: היום (שני) הוצנחו 180 חבילות סיוע הכוללות מזון לתושבים, במסגרת פעילות משותפת של צה״ל עם מדינות ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה, בלגיה, צרפת, איטליה, הולנד, סינגפור ואינדונזיה.

הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובמסגרת שיתוף פעולה עם הקהילה הבינלאומית. צה״ל מדגיש כי ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי בעזה, תוך שלילת טענות כוזבות על רעבה מכוונת באזורים אלה.

מוקדם יותר דיווחנו כי שני נהגי משאיות נעצרו בשבוע שעבר בחשד שניסו להעביר סחורות אסורות לרצועת עזה דרך ישראל - במסווה של סיוע הומניטרי. כך הודיעה היום (שני) המשטרה ורשות המיסים. המשאיות והסחורות הועברו לטיפול ובדיקה.

זה קרה ביום רביעי בשבוע שעבר. שוטרי היחידה המרכזית של המחוז הדרומי (ימ"ר דרום) במשטרת ישראל איתרו, במסגרת פעילות מבצעית, שתי משאיות בסמוך למעבר כיסופים. החשד היה כי הן מובילות סחורות אסורות במטרה להעבירן לרצועת עזה במסווה של סיוע הומניטרי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר