9 מדינות הצניחו 180 חבילות: כך נמשך הסיוע לתושבי רצועת עזה

מאמץ הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה ממשיך: היום (שני) הוצנחו 180 חבילות סיוע הכוללות מזון לתושבים, במסגרת פעילות משותפת של צה״ל עם מדינות ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה, בלגיה, צרפת, איטליה, הולנד, סינגפור ואינדונזיה.

הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובמסגרת שיתוף פעולה עם הקהילה הבינלאומית. צה״ל מדגיש כי ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי בעזה, תוך שלילת טענות כוזבות על רעבה מכוונת באזורים אלה.

מוקדם יותר דיווחנו כי שני נהגי משאיות נעצרו בשבוע שעבר בחשד שניסו להעביר סחורות אסורות לרצועת עזה דרך ישראל - במסווה של סיוע הומניטרי. כך הודיעה היום (שני) המשטרה ורשות המיסים. המשאיות והסחורות הועברו לטיפול ובדיקה.

זה קרה ביום רביעי בשבוע שעבר. שוטרי היחידה המרכזית של המחוז הדרומי (ימ"ר דרום) במשטרת ישראל איתרו, במסגרת פעילות מבצעית, שתי משאיות בסמוך למעבר כיסופים. החשד היה כי הן מובילות סחורות אסורות במטרה להעבירן לרצועת עזה במסווה של סיוע הומניטרי.