המנצח פטר מדיאר ( צילום: מתוך חשבון הטוויטר שלו )

מהפך פוליטי דרמטי נרשם אמש (ראשון) בהונגריה, כאשר מנהיג האופוזיציה פטר מדיאר הצליח להדיח את ראש הממשלה ויקטור אורבן מהשלטון אחרי 16 שנים.

עם ספירת למעלה מ-98% מהקולות, זכתה מפלגת 'טיסה' של מדיאר ב-138 מושבים מתוך 199 בפרלמנט ההונגרי, הישג חסר תקדים המעניק לה רוב של יותר משני שלישים. אורבן, שכיהן כראש ממשלה החל משנת 2010 ונחשב למנהיג הוותיק ביותר באירופה, התקשר אישית לברך את מדיאר על ניצחונו. בהודעה שפרסם, הודה אורבן כי "התוצאות ברורות והן כואבות לנו. בירכתי את המפלגה שניצחה. נמשיך לשרת את העם מהאופוזיציה". מדיאר הצהיר בנאום ניצחונו כי "זכינו במנדט חסר תקדים. קיבלנו בחזרה את ארצנו". הוא קרא לנשיא המדינה תמאש סוליוק להעניק לו את המנדט להרכבת ממשלה, ובמהלך נועז גם דרש מהנשיא להתפטר מתפקידו. כמו כן, פנה מדיאר לנשיא בית המשפט העליון ולתובע הראשי, שמונו על ידי אורבן, בקריאה להתפטר. שיעור ההצבעה היסטורי של למעלה מ-77% מעיד על העניין העצום של הציבור ההונגרי בבחירות אלה, שנתפסו כרגע גורלי במדינה מאז סיום השלטון הקומוניסטי ב-1989.

הפסיד את הבחירות. ויקטור אורבן ( צילום: שאטרסטוק )

שר החוץ גדעון סער מיהר לברך את פטר מדיאר על ניצחונו. בציוץ ב-X כתב סער: "אנו מצפים להמשיך לעבוד ביחד על חיזוק נוסף של היחסים הטובים בין שתי המדינות שלנו ולהרחיב את שיתוף הפעולה בתחומים שונים". במקביל, הודה סער לאורבן: "אנו מודים לויקטור אורבן ולממשלתו על ידידותם ועל תמיכה היציבה בישראל ובחיי היהודים בתקופות מאתגרות".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הצטרף למברכים וכתב: "ברכות לפטר מדיאר ולמפלגת 'טיסה' על ניצחונם ההיסטורי. אני מקווה שתחת הנהגתכם היחסים בין ישראל להונגריה ימשיכו להעמיק ולהתחזק". עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב לתוצאות הבחירות.

באירופה התקבלה התוצאה בהתלהבות. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, שהתעמתה עם אורבן לאורך שנים, הצהירה: "לבה של אירופה פועם הלילה חזק יותר בהונגריה. הונגריה בחרה באירופה". נשיא צרפת עמנואל מקרון התקשר אישית למדיאר ובירך אותו, תוך שהוא מדגיש כי "צרפת מברכת על החיבור של העם ההונגרי לערכי האיחוד האירופי".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מסר בברכתו כי הוא מצפה ל"שיתוף פעולה למען אירופה חזקה, בטוחה ומאוחדת". התגובות החיוביות מבריסל משקפות את המתיחות הממושכת שהייתה בין ממשלת אורבן לבין מוסדות האיחוד האירופי.

אורבן, בן 62, שכיהן לראשונה כראש ממשלה בין 1998 ל-2002 וחזר לשלטון ב-2010, הנהיג בעשור וחצי האחרונים מדיניות שנויה במחלוקת. הוא התנגד באופן עקבי לתמיכה צבאית וכלכלית של האיחוד באוקראינה מאז הפלישה הרוסית, ושמר על קשרים יחסית קרובים עם מוסקבה. יחד עם זאת, הוא נחשב לידיד אמיתי של ישראל והקהילה היהודית.