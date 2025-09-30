למרות גל האנטישמיות: המבנה היהודי העתיק באירופה הושמש מחדש 

( צילום: EMIH )

בעוד ברוב מדינות אירופה הקהילות היהודיות הולכות ומתכווצות במהירות, בשל הגירה מאסיבית לישראל שהביא גל האנטישמיות החריף הפוקד את היבשת הישנה, ובעוד בתי כנסת הולכים ונסגרים לנצח על סורג ובריח, בהונגריה, שיש הרואים בה את המדינה "הבטוחה ביותר ליהודים באירופה" - בתי כנסת זוכים לעדנה וקהילות יהודיות משגשגות הולכות ונפתחות.

השבוע, אחרי עשרות שנים שבהן בית הכנסת הגדול במישקולץ בן ה-170 שנה היה רעוע ומסכן את הבאים בשעריו, וחמש עשרה שנה לאחר שהופסק השישמוש בו בעיקבות הצטמצמות הקהילה - בית הכנסת הושמש מחדש לאחר השקעה גדולה. האירוע הראשון שנערך בו היה 'אירוע סליחות' המוני שבו השתתפו 250 מתושבי העיר וראשיה. בית הכנסת שנבנה בין השנים 1856 ל-1863 בסגנון נאו-רומנסקי על ידי האדריכל האוסטרי המפורסם לודוויג פורסטר, שתכנן ובנה שורה של בתי כנסת מרכזיים באימפריה האוסטרו-הונגרית וביניהם גם את בית הכנסת הגדול בבודפשט (דוהן) ובווינה (טמפל ליאופולדשטאט) שנחרב במלחמת העולם השניה. לכבוד האירוע המיוחד הגיעה למישקולץ מקהלת חזנים מיוחדת בניצוחו של החזן יחזקאל (חזקי) זורגר. ראש העיר מר יוז'ף טוט'-סאנטאי שנכנס לתפקידו רק לאחרונה כיבד את הציבור בנוכחותו. סאנטאי אמר לנוכחים כי הוא נרגש להשתתף באירוע המיוחד ושמח לראות כיצד הקהילה היהודית בעיר זוכה לעדנה מחודשת.

נשיא הקהילה היהודית מיקלוש דייטש אמר כי הוא מקווה שהאירוע יהיה סימן דרך לשיפוצו המלא של בית הכנסת ולהשמשתו באופן קבוע כבר בתוך שנתיים. הרב אברהם בראון, שליח חב"ד ורבה של מישקולץ אמר כי מישקולץ זכתה בשנה האחרונה לשלושה אירועים משמעותיים שיירשמו בדפי ההיסטוריה שלה: הראשון, חנוכת המקווה; השני, חנוכת מבנה הקבע לבית חב"ד הכולל גן ילדים, מטבח תעשייתי כשר לטובת יהודי העיר ומבקריה, לצד חדרי תפילה ושיעורים; והשלישי – חניכתו מחדש של בית הכנסת הגדול והמפואר. "כל אלה", הדגיש, "הם אבני דרך להחייאתה מחדש של אחת הקהילות היהודיות הגדולות בהונגריה זה מאות בשנים".

הרב שלמה כובש, שיזם את האירוע מטעם 'קהילת שומרי תורה בהונגריה' (EMIH), אמר כי בשיפוץ הנוכחי שכלל את תיקון הרצפה הרעועה ותיקונים הכרחיים אחרים הושקעו עשרות אלפי אירו, אך עדיין נדרשים כשלשה מיליון אירו כדי לשחזר במדויק את בית הכנסת כפי שנעשה בשנים האחרונות בשורת בתי כנסת במדינה, ולהשיב לו את זוהרו.

הוא הודה לשותפים למיזם, ואמר: "יהודים שהיו מנותקים שנים ארוכות מהקהילה היהודית הגיעו לראשונה לבית הכנסת, ואנו מקווים כי התחלת חידושו כעת תגרום ליהודים רבים להיות גאים שוב במורשת ישראל ולמצוא את מקומם בקהילה היהודית".

