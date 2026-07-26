"הפחד הרג אותה. הפחד מבחינה חוזרת", אמר שייח' ג'עפר חוסיין בשיחה עם 'רויטרס', אביה של סנא בת ה-19, שהתאבדה יום לפני שהייתה אמורה לגשת שוב לבחינת הקבלה לרפואה בהודו. סיפורה של סנא הוא רק אחד מסיפורי הטרגדיה שהתפתחו בעקבות שערוריית דליפת השאלות שזעזעה את מערכת החינוך ההודית והובילה לגל מחאות חסר תקדים.

יותר משני מיליון סטודנטים ניגשו במאי האחרון לבחינת NEET, הבחינה הלאומית לקבלה ללימודי רפואה בהודו. אולם כאשר התגלה שמורים וסוכנים במרכזי שיעורים פרטיים הדליפו את השאלות תמורת סכומי כסף גבוהים, הממשלה ביטלה את פרסום התוצאות והורתה על בחינה חוזרת ביוני. ההחלטה הכניסה אלפי סטודנטים למעגל של לחץ בלתי נסבל.

משפחות של שלושה סטודנטים שהתאבדו בעקבות הביטול סיפרו כי ילדיהם לא יכלו לעמוד בלחץ הנפשי של הכנה נוספת לבחינה. "היא כתבה 'אני מצטערת' על דף נייר ונטלה את חייה", סיפר אביה של סנא בראיון לרויטרס באתר המחאה ג'נטר מנטר בניו דלהי, שם אלפי סטודנטים דורשים אחריות מממשלת ראש הממשלה נרנדרה מודי.

רשת מכירת שאלות בינלאומית

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על פי החקירה שפתח משרד החקירות המרכזי ההודי (CBI), מורים וסוכנים במרכזי שיעורים פרטיים הפעילו רשת מאורגנת של מכירת שאלות הבחינה. עד כה נעצרו 13 חשודים, ביניהם רופא ומספר מורים. החשודים גבו סכומים גבוהים מסטודנטים תמורת גישה לשאלות לפני הבחינה.

ראש הממשלה מודי הגיב לראשונה לשערורייה ביום חמישי, כשאמר בהודעת וידאו: "אני יודע שדליפות שאלות אינן עניין רגיל. עבור מיליוני סטודנטים ומשפחותיהם, זה כואב". מודי הבטיח פעולה נחושה נגד האחראים, כולל משפטים במסלולים מהירים.

השערורייה הפכה למוקד למחאה רחבה יותר של צעירים בהודו, שם 65% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 35. תנועת המחאה, בהנהגת ארגון הדור Z בשם "מפלגת הג'וקים" (Cockroach Janta Party), טוענת כי 21 סטודנטים התאבדו בעקבות המשבר.

התפטרות שר החינוך והמחאות ממשיכות

ביום שבת התפטר שר החינוך דהרמנדרה פראדהאן מתפקידו בעקבות הלחץ הציבורי. בפוסט שפרסם ברשת X הוא כתב: "אני מכבד עמוקות את השאיפות, הרגשות והציפיות הלגיטימיות של צעירי המדינה". התפטרותו הגיעה לאחר שבוע של מחאות המוניות בבירה, שבמהלכן השתמשה המשטרה באלות ובגז מדמיע כדי לפזר את ההמונים.

חברי אופוזיציה בפרלמנט ההודי שיבשו את הדיונים בדרישה להתפטרות השר. ראהול גנדי, מנהיג מפלגת הקונגרס המרכזית, אמר לעיתונאים כי דליפות שאלות נותרו ללא עונש, וכי היו יותר מ-150 דליפות בעשור האחרון.

אנליסטים פוליטיים מציינים כי התסיסה מהווה אתגר לממשלה שלעתים קרובות תיארה את האוכלוסייה הצעירה של הודו כאחד מנכסיה הגדולים. המחאות התפשטו גם לאזורים נוספים במדינה, והפכו לביטוי רחב יותר של תסכול בנוגע לחינוך, הזדמנויות ואחריות ממשלתית.

יצוין כי בהודו קיים מחסור חמור במקומות לימוד ברפואה, והתחרות על המקומות הזמינים היא אחת הקשות בעולם. בישראל, לעומת זאת, קיבלה לאחרונה המועצה להשכלה גבוהה הכרה בינלאומית מלאה מהפדרציה העולמית לחינוך רפואי, מה שמבטיח המשך הכרה בבוגרי רפואה ישראלים בעולם.