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אסון ימי

תיעוד קשה: שריפה פרצה על סיפון האונייה - הנוסעים קפצו לים 

מעבורת פרצה בלהבות מול חופי אי מדורה | עד כה אושר מותם של חמישה בני אדם לפחות, כ-40 מוגדרים כנעדרים | כ-250 נוסעים וצוות היו על הסיפון | מאמצי חילוץ נרחבים (בעולם)

לפחות חמישה אנשים נהרגו ו-41 נעדרים לאחר שמעבורת עלתה בלהבות מול חופי האי מדורה שבאינדונזיה, כך מסרה סוכנות החיפוש וההצלה של המדינה ביום ראשון. האסון הימי התרחש כאשר המעבורת 'מוטיארה סנטוסא 2' הייתה בדרכה ממקסאר לסורבאיה.

על פי הדיווחים, המעבורת נשאה כ-250 נוסעים וצוות כאשר החלה השריפה, מה שהוביל לפעולת חילוץ בקנה מידה גדול שכללה מספר ספינות. הסיבה לשריפה לא הייתה ידועה באופן מיידי, והרשויות פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע.

המעבורת יצאה מנמל בסורבאיה וכיוונה למקסאר, כאשר קברניט הספינה דיווח על השריפה מספר שעות לתוך המסע. הרשויות מסרו כי נוסעים ומטען הועברו לספינות חילוץ במהלך מבצע הפינוי המורכב.

נכון לשעה 11:20 בבוקר זמן מקומי, כ-40 אנשים נותרו על סיפון המעבורת בעוד מאמצי הפינוי נמשכו. משרד התחבורה של אינדונזיה הבהיר כי בטיחות הנוסעים וצוות הספינה היא העדיפות העליונה וכי הוא מתאם עם כל הגופים הרלוונטיים כדי להבטיח שהפינוי יתבצע במהירות ובבטחה.

כלי תקשורת מקומיים דיווחו על מאמצי חילוץ נרחבים שכללו ספינות רבות שהוזנקו למקום. הרשויות ממשיכות בפעולות החיפוש אחר הנעדרים תוך ניסיון לשלוט בשריפה ולמנוע התפשטותה.

יצוין כי אינדונזיה, המורכבת מאלפי איים, מסתמכת באופן נרחב על תחבורה ימית. בעבר התרחשו באזור אירועים דרמטיים נוספים, כאשר תנאי הבטיחות בתחבורה הימית עומדים לעיתים במוקד הביקורת.

שריפהאינדונזיה

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