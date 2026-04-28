כיכר השבת
אסון קטלני

אסון רכבות קטלני באינדונזיה: קרון הנשים הפך למלכודת מוות

אסון רכבות באינדונזיה הביא למות של הרוגים ועשרות פצועים בהתנגשות קטלנית | בזמן שכוחות חילוץ נאבקים להגיע ללכודים בהריסות, הנשיא פראבובו הורה על חקירה דחופה בעקבות התאונה הקשה, שהחלה מהתנגשות במונית והפכה את קרון הנשים למלכודת מוות עקב כשלי תחזוקה (חדשות בעולם)

אסון כבד פקד את פאתי עיר הבירה ג'קרטה, כאשר מספר הקורבנות בהתנגשות הרכבות הקטלנית בעיר בקאסי עלה ל-14 הרוגים ולפחות 84 פצועים. התאונה, שהתרחשה בשעות הערב המאוחרות של יום שני, הובילה למבצע חילוץ דרמטי ומורכב שנמשך עמוק אל תוך יום שלישי.

לפי דיווחי חברת הרכבות הממלכתית PT KAI, התאונה החלה בנסיבות טראגיות כאשר רכבת נוסעים פרברית התנגשה במונית חשמלית של חברת "גרין SM אינדונזיה" שעברה על המסילה. כתוצאה מההתנגשות הראשונית נעצרה רכבת הנוסעים, ואז נפגעה בעוצמה על ידי רכבת למרחקים ארוכים – ה"ארגו ברומו אנגרקי", הנחשבת לאחת הרכבות המהירות והיוקרתיות במדינה.

תאונת הרכבת (צילום: רשתות חברתיות)

מוחמד סיאפי, ראש סוכנות החיפוש וההצלה (BASARNAS), מסר כי קרון המיועד לנשים בלבד ספג את עיקר עוצמת הפגיעה. "כל הקורבנות שנמצאו בקרון זה היו נשים, ורובן נלכדו בין הריסות המתכת המרוסקת", ציין סיאפי. כוחות החילוץ נאלצו לפעול בזהירות רבה ולהשתמש במטחנות זווית כדי לחתוך את קירות הקרונות ולהגיע אל הלכודים שזעקו לעזרה.

נשיא אינדונזיה, פראבובו סוביאנטו, הורה על חקירה מלאה של האירוע לאחר שביקר פצועים בבית החולים בבקאסי. הנשיא הצביע על בעיה שורשית בתחבורה במדינה, בציינו כי חלקים נרחבים מרשת הרכבות אינם מתוחזקים היטב. כפתרון מיידי למניעת תאונות עתידיות במפגשי מסילה-כביש, הבטיח הנשיא לקדם בניית גשרים מעל הפסים באזורים עמוסים.

אסוןאינדונזיהרכבות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר