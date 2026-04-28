אסון רכבות קטלני באינדונזיה: קרון הנשים הפך למלכודת מוות

אסון כבד פקד את פאתי עיר הבירה ג'קרטה, כאשר מספר הקורבנות בהתנגשות הרכבות הקטלנית בעיר בקאסי עלה ל-14 הרוגים ולפחות 84 פצועים. התאונה, שהתרחשה בשעות הערב המאוחרות של יום שני, הובילה למבצע חילוץ דרמטי ומורכב שנמשך עמוק אל תוך יום שלישי.

לפי דיווחי חברת הרכבות הממלכתית PT KAI, התאונה החלה בנסיבות טראגיות כאשר רכבת נוסעים פרברית התנגשה במונית חשמלית של חברת "גרין SM אינדונזיה" שעברה על המסילה. כתוצאה מההתנגשות הראשונית נעצרה רכבת הנוסעים, ואז נפגעה בעוצמה על ידי רכבת למרחקים ארוכים – ה"ארגו ברומו אנגרקי", הנחשבת לאחת הרכבות המהירות והיוקרתיות במדינה.

מוחמד סיאפי, ראש סוכנות החיפוש וההצלה (BASARNAS), מסר כי קרון המיועד לנשים בלבד ספג את עיקר עוצמת הפגיעה. "כל הקורבנות שנמצאו בקרון זה היו נשים, ורובן נלכדו בין הריסות המתכת המרוסקת", ציין סיאפי. כוחות החילוץ נאלצו לפעול בזהירות רבה ולהשתמש במטחנות זווית כדי לחתוך את קירות הקרונות ולהגיע אל הלכודים שזעקו לעזרה.

נשיא אינדונזיה, פראבובו סוביאנטו, הורה על חקירה מלאה של האירוע לאחר שביקר פצועים בבית החולים בבקאסי. הנשיא הצביע על בעיה שורשית בתחבורה במדינה, בציינו כי חלקים נרחבים מרשת הרכבות אינם מתוחזקים היטב. כפתרון מיידי למניעת תאונות עתידיות במפגשי מסילה-כביש, הבטיח הנשיא לקדם בניית גשרים מעל הפסים באזורים עמוסים.