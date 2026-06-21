אסון מתנפח: טירת משחקים עפה לגובה 10 מטרים עם ילדים לכודים 

הילדים קבורים תחת המתקן ( צילום: מסך )

סוף שובע שעבר ייזכר כאחד הימים הקשים עבור משפחות רבות במקסיקו, לאחר שמשבי רוח עזים הרימו טירה מתנפחת ענקית במרכז הכנסים של העיר טוראון.

בתוך המתקן שהו באותה עת ילדים רבים, שמצאו את עצמם לכודים במבנה שהתנתק מהקרקע והפך למלכודת מוות מעופפת. על פי דיווחי חדשות מקומיים ורשת ABC News, לפחות עשרה ילדים נפצעו בדרגות פציעה שונות כתוצאה מהתרוממות המתקן והתרסקותו. עדי ראייה מזועזעים שהיו במקום סיפרו על רגעי החרדה, ותיארו כיצד המתנפח עלה לגובה של 10 מטרים.

ילדים קבורים תחת למתקן המתנפח - צילום: רשתות חברתיות ילדים קבורים תחת למתקן המתנפח | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:58

אחד מעדי הראייה ציין כי המצב יכול היה להיות חמור אף יותר: "הרוח הייתה מעיפה את המתקן אפילו גבוה יותר אלמלא הגג של מרכז הכנסים עצר אותו".

האירוע הקשה, עורר סערה רבה והעלה שוב את שאלת בטיחות המתקנים המתנפחים באירועים המוניים.

השלטונות המקומיים פתחו בחקירת נסיבות האירוע, בעוד הקהילה דואגת לשלום הילדים שנפצעו באסון המזעזע.