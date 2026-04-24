לוחם בכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית, שלקח חלק פעיל במבצע הדרמטי ללכידתו של נשיא ונצואלה ניקולאס מאדורו, נעצר אתמול (חמישי) בחשד חמור כי הימר על הצלחת המבצע וגרף לכיסו רווחים של כארבע מאות אלף דולר.

על פי כתב האישום שהותר לפרסום, רב סמל גאנון קן ואן דייק, לוחם בשירות פעיל המוצב בפורט בראג, פתח בסוף חודש דצמבר חשבון בפולימרקט, אחת מפלטפורמות שוקי התחזיות וההימורים המוכרות ברשת.

הוא הניח סכום של כשלושים ושניים אלף דולר על הימור שנחשב באותה עת לבעל סיכויים קלושים, ולפיו מאדורו יודח מתפקידו עד חודש ינואר.

אלא שוואן דייק לא הסתמך על מזל. על פי התביעה, הייתה לו גישה חופשית למידע ממשלתי מסווג בטרם ביצע את ההימורים. בסך הכל, נטען כי הוא ביצע שלושה עשר הימורים שונים בין עשרים ושבעה בדצמבר לשניים בינואר, כאשר ההימור האחרון בוצע שעות ספורות בלבד לפני שכוחות הקומנדו פשטו בחסות החשיכה ותחת אש כבדה על ארמון הנשיאות בקראקס ושלפו משם את מאדורו.

הלוחם הבכיר עומד כעת בפני חמישה סעיפי אישום פליליים חמורים, הכוללים גניבה ושימוש לרעה במידע ממשלתי סודי, הונאה וגניבה.

התובע האמריקני במחוז הדרומי של ניו יורק, ג'יי קלייטון, הבהיר את חומרת המעשים: "אלה שהופקדה בידיהם החובה לשמור על סודות האומה שלנו חבים חובה להגן עליהם ועל המשרתים בכוחות המזוינים, ולא להשתמש במידע הזה לשם רווח כספי אישי".

התביעה מציגה גם תמונה מפלילה לכאורה של ואן דייק שצולמה מיד לאחר המבצע, בה הוא נראה על סיפון ספינה בלב ים עם זריחת החמה, לבוש במדי צבא, נושא רובה ועומד לצד שלושה לוחמים נוספים.

כדי להסוות את מקור הכסף, ואן דייק העביר לכאורה את רווחיו העצומים לכספת של מטבעות קריפטוגרפיים בחוץ לארץ, ורק לאחר מכן הפקיד אותם בחשבון ברוקרים מקוון. זכייתו החריגה והאנונימית עוררה מיד את חשדן של רשויות אכיפת החוק. נציבות המסחר בחוזים עתידיים על סחורות הגישה גם היא תלונה אזרחית נגד הלוחם, בדרישה להשבת הכספים, החרמת הרווחים והטלת קנסות כבדים.

חברת פולימרקט פרסמה הודעה ברשת X שבה אישרה כי זיהתה משתמש שסחר במידע מסווג, העבירה את הטיפול למשרד המשפטים ושיתפה פעולה עם החקירה, תוך הדגשה כי "לסחר במידע פנים אין מקום בפולימרקט. המעצר היום הוא הוכחה לכך שהמערכת עובדת".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לנושא בתדרוך לעיתונאים. כאשר נשאל האם הוא מודאג מתופעת ההימורים הגוברת סביב אירועים גיאופוליטיים, כמו המלחמה מול איראן, השיב הנשיא: "אני חושב שכל העולם, לרוע המזל, הפך במידה מסוימת לקזינו... עכשיו, אני חושב שאני לא שמח מזה".