לילה סוער במזרח התיכון: סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" דיווחה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי פיצוצים נשמעו באי קשם שבאיראן. דקות ספורות לאחר מכן הודיע צבא כווית כי מערכות ההגנה האווירית שלו הופעלו לצורך יירוט מתקפות של טילים וכטב"מים עוינים.

כשעה קלה לאחר מכן הופעלו אזעקות גם בבחריין בעקבות מתקפת טילים, אשר לפי ההערכות שוגרה משטח איראן. משמרות המהפכה של איראן קיבלו אחריות על מתקפת הטילים והכטב"מים לעבר כווית, והצהירו כי היעד היה בסיסים אמריקניים במדינה, כנקמה על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר באי קשם.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הגיב לאירועים ומסר כי כוחות אמריקניים יירטו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים. על פי ההודעה, הצבא האמריקני ביצע תקיפות הגנה עצמית באי קשם בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים ברחבי המזרח התיכון.

משמרות המהפכה באיראן טענו כי ארצות הברית תקפה מגדל קשר של הארגון בדרום האי קשם. בהודעה נמסר כי "האויב האמריקני תקף מגדל קשר של משמרות המהפכה בדרום האי קשם באמצעות טילי אוויר".

הם פגעו בבסיס חיל האוויר ובמטה הצי החמישי באחת ממדינות האזור", טענו במשמרות המהפכה ואיימו: "כל תוקפנות תענה בתגובה שונה וקשה יותר והדבר הזה אכן התבצע".

האירועים מתרחשים על רקע מתיחות גוברת בין וושינגטון לטהראן, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנסה להשיג הסכם עם איראן תוך לחץ פנימי להורדת מחירי הדלק. במקביל, היחסים בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו מתוחים בעקבות חילוקי דעות על ההתנהלות מול איראן ולבנון.

התקיפות האיראניות מגיעות בעיתוי רגיש, כאשר הממשל האמריקני מנסה לקדם הסכם זמני עם טהראן. לפי דיווחים, איראן בוחנת טיוטת הסכם חדשה שהוגשה מצד ארצות הברית, אך נוקטת גישה קשוחה במשא ומתן.