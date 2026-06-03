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"כל תוקפנות תענה בתגובה קשה": לילה סוער ומתוח במזרח התיכון - חילופי מהלומות בין ארה"ב לאיראן

לאחר שצבא ארצות הברית תקף מגדל קשר של משמרות המהפכה באי קשם האיראני, טהרן הגיבה במטחי טילים ובכטב"מים לעבר כווית ובחריין • מערכות ההגנה הופעלו, ואזעקות נשמעו באזור | בסנטקום דיווחו על יירוטים מוצלחים, באיראן מאיימים: "כל תוקפנות תענה בתגובה קשה יותר" • כל הפרטים (אקטואליה)

8תגובות
תקיפה איראנית בכווית, ארכיון (צילום: סעיף 27א)

לילה סוער במזרח התיכון: סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" דיווחה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי פיצוצים נשמעו באי קשם שבאיראן. דקות ספורות לאחר מכן הודיע צבא כווית כי מערכות ההגנה האווירית שלו הופעלו לצורך יירוט מתקפות של טילים וכטב"מים עוינים.

כשעה קלה לאחר מכן הופעלו אזעקות גם בבחריין בעקבות מתקפת טילים, אשר לפי ההערכות שוגרה משטח . משמרות המהפכה של איראן קיבלו אחריות על מתקפת הטילים והכטב"מים לעבר כווית, והצהירו כי היעד היה בסיסים אמריקניים במדינה, כנקמה על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר באי קשם.

פיקוד המרכז של צבא (סנטקום) הגיב לאירועים ומסר כי כוחות אמריקניים יירטו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים. על פי ההודעה, הצבא האמריקני ביצע תקיפות הגנה עצמית באי קשם בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים ברחבי המזרח התיכון.

משמרות המהפכה באיראן טענו כי ארצות הברית תקפה מגדל קשר של הארגון בדרום האי קשם. בהודעה נמסר כי "האויב האמריקני תקף מגדל קשר של משמרות המהפכה בדרום האי קשם באמצעות טילי אוויר".

הם פגעו בבסיס חיל האוויר ובמטה הצי החמישי באחת ממדינות האזור", טענו במשמרות המהפכה ואיימו: "כל תוקפנות תענה בתגובה שונה וקשה יותר והדבר הזה אכן התבצע".

האירועים מתרחשים על רקע מתיחות גוברת בין וושינגטון לטהראן, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנסה להשיג הסכם עם איראן תוך לחץ פנימי להורדת מחירי הדלק. במקביל, היחסים בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו מתוחים בעקבות חילוקי דעות על ההתנהלות מול איראן ולבנון.

התקיפות האיראניות מגיעות בעיתוי רגיש, כאשר הממשל האמריקני מנסה לקדם הסכם זמני עם טהראן. לפי דיווחים, איראן בוחנת טיוטת הסכם חדשה שהוגשה מצד ארצות הברית, אך נוקטת גישה קשוחה במשא ומתן.

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפהסכם עם איראן

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8
איך אומר טראמפ- האיראנים נהדריםםםםם
דוד
7
אוי ויי, דער אייבערשטער זאל שומר ומציל מכל הצרות האלו שמגיעות אלינו מכל עבר. רואים בחוש שהמצב בעולם מתוח והכל תלוי ועומד על חוט השערה, וכל מה שנותר לנו לעשות זה רק להתחזק בלימוד התורה ובאמירת תהילים בבתי המדרש.
זלמן
6
רבותי ראשי תיבות של קש"ם זה קול שופר משיח לרמוז לנו שהאירועים באי הזה הם סימן מובהק להתעוררות גדולה מי שעיניו בראשו רואה שהקב"ה מנהל את העולם ומראה למעצמות הגדולות שהן לא קובעות כלום אלא רק רצונו יתברך הוא שיקום
מיכאל
5
טראמפ רוצה להוריד את מחירי הדלק ואיראן עושה לו זיקוקים בכווית, איזה סלט עשו לנו פה באמצע השבוע. שימו להם שם קצת מוזיקה טובה, תנו להם איזה כוס ערק שידעו להירגע, כי עם כל הבאלגן הזה בסוף לא יישאר לנו דלק אפילו לאופנוע.
שלמה
4
מזל שטראמפ לחוץ על מחירי הדלק ככה אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא יפתור את המשבר הזה במהירות של מילוי טנק דלק בתחנה. איראן בוחנת טיוטה חדשה בזמן שהיא שולחת טילים זה בטח סעיף חדש בהסכם שנקרא משא ומתן תחת אש וזיקוקין
עידו
3
נשמיד אותם אחד אחד את כל מנהיגי המהפכה האלו שלא יישאר להם זכר באדמה מרוב המכות שהם יחטפו מספיק עם הדיפלומטיה המזוייפת הזו צריך לעבור למתקפה כוללת ולמחוק את כל היכולות הצבאיות שלהם תוך שעה
שמיר
2
האיראנים האלה פשוט קורעים מנסים לפגוע באמריקאים ובסוף מפעילים אזעקות בבחריין כנראה הווייז של הטיל לקח אותם דרך נתיב חסום. לפחות סנטקום עשו להם קצת סדר ויירטו להם את המשחקים שיחזרו לייצר שטיחים ויעזבו את הטילים האלה
רביד
1
שמתנהלת חודשיים יותר גרועה מהטילים
המלחמה הזאת המילולית

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