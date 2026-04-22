דובר משרד החוץ האיראני מסר לפני זמן קצר (רביעי) כי טהרן קיבלה את הצעת הנשיא דונלד טראמפ להארכת הפסקת האש, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב החדש של המשא ומתן באסלאמאבאד שבפקיסטן.

"קיבלנו את הצעת טראמפ להארכת הפסקת האש", הבהיר הדובר האיראני בהודעה רשמית. "עדיין לא קיבלנו החלטה לגבי ההשתתפות בסבב החדש של המשא ומתן באסלאמאבאד. אם נגלה שהגעה לאסלאמאבאד משרתת את האינטרסים הלאומיים שלנו, נלך לשם".

ההודעה האיראנית מגיעה שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע ברשת Truth Social כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן, וזאת לבקשת מפקד צבא פקיסטן אסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף. לדברי טראמפ, ההחלטה מבוססת על כך שממשלת איראן "מפוצלת באופן חמור".

הרשויות בפקיסטן ממתינות כעת לתשובה רשמית מטהראן בנוגע למועד שיגור המשלחת האיראנית לסבב השיחות השני. במקביל להמתנה הדיפלומטית, גורמים רשמיים באסלאמאבאד מסרו כי סידורי האבטחה בבירה נותרים על כנם, וזאת כהיערכות לאפשרות של הגעת משלחות מאיראן ומארצות הברית להמשך הדיונים.

כוחות משטרה וצבא פקיסטניים מוצבים לאורך צירים מרכזיים ומאיישים מחסומים בדרכים המובילות לחלקים השונים של העיר. "לא קיבלנו שום הנחיות להסיר את המחסומים הללו", ציין קצין המשטרה מוחמד אסלם. לדברי גורמים שדיברו בעילום שם, ההחלטה להשאיר את הכוחות בשטח נובעת מהצורך לשמור על מוכנות לחידוש המגעים באופן מיידי.

בארה"ב מעריכים כי אחת הסיבות לכך שהממשל האיראני לא מסר את תגובתו המלאה להצעה האמריקנית היא מאמציו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, להמשיך להתחבא כדי להישאר ללא פגע, כך דווח ברשת CNN.

על פי הדיווח, ארה"ב לא יודעת אם חמינאי נותן הוראות ברורות - או שאנשי הממשל האיראני נאלצים "לנחש" מה הוא רוצה. למרות המשוכה הזו, דווח עוד, בארה"ב מעריכים שיש עדיין סיכוי לפגישה בין צוותי המשא ומתן של וושינגטון וטהרן.

טראמפ הבהיר בהודעתו כי "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת".

בטהרן בינתיים מעדיפים להשיב בלוחמה פסיכולוגית דיגיטלית. סרטון בינה מלאכותית חדש שהופץ ברשתות החברתיות האיראניות מציג את הנשיא האמריקאי כמי שמנהל דיאלוג עם חדר ריק, בעודו מאיים ומבטיח הבטחות ללא צד שני בשולחן הדיונים.

בתיעוד המונפש נראה טראמפ יושב מול דגלי איראן וכיסאות מיותמים, כשהוא מתרברב: "אנחנו מקיימים משא ומתן מצוין עם איראן". מיד לאחר מכן הוא עובר לאיומים ואומר: "אם איראן לא תגיע למשא ומתן... אנחנו נפציץ אותם". הסרטון מדגיש את חוסר התקשורת כאשר טראמפ צועק בתסכול: "אז איפה האיראנים?!".

דבריו של טראמפ על הארכת הפסקת האש זכו ללעג מצד גורמים איראנים שטענו כי מדובר ב"תכסיס לקניית זמן" וכי המשא ומתן כלל לא התקדם כפי שטראמפ מנסה להציג.

בצל הארכת הפסקת האש, דווח הבוקר על תקרית חריגה במצרי הורמוז. לפי דיווח ברויטרס, ספינות של משמרות המהפכה תקפו אוניית משא אזרחית. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני בשעה 7:55 בבוקר.

לפי הדיווח, שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא התראה מוקדמת או ניסיון ליצור קשר אלחוטי. כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מכולות על סיפון האונייה, אך לא נרשמו פגיעות בקרב אנשי הצוות.

התקיפה מגיעה בתיזמון רגיש במיוחד, שעות בודדות לאחר הודעת הבית הלבן על הארכת הפסקת האש במטרה לקדם משא ומתן. עדכונים נוספים בהמשך.