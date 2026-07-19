דיווח דרמטי שפורסם היום (ראשון) בערוץ 'אל-חדת' הסעודי מעלה תמונה חסרת תקדים של כאוס ואובדן שליטה בצמרת השלטון האיראנית.

על פי "גורם ביטחוני ישראלי" שצוטט בדיווח, הרפובליקה האסלאמית שרויה בפילוג פנימי עמוק, כאשר המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, כלל אינו שוהה כעת על אדמת איראן.

הדיווח הסעודי, שטרם אושר ממקורות נוספים, טוען כי מוג'תבא חמינאי נטש את תפקידו ועזב את המדינה. אם הדבר נכון, עולה השאלה המרכזית: מי מנהל בפועל את אחת המדינות החזקות במזרח התיכון?

מי כותב את המסרים של המנהיג העליון?

לפי הגורם הביטחוני שצוטט ב'אל-חדת', המסרים המפורסמים בשמו של מוג'תבא חמינאי אינם נכתבים על ידו כלל. מי שעומדים מאחורי פרסום ההנחיות והמסרים לציבור הם שר הפנים לשעבר אחמד וחידי, יחד עם בכירי משמרות המהפכה, שלמעשה מנהלים את המדינה מאחורי הקלעים.

כידוע, מוג'תבא חמינאי הומלך לתפקיד המנהיג העליון בעקבות חיסולו של אביו עלי חמינאי במבצע שאגת הארי. ההכתרה המהירה התרחשה בתנאים דרמטיים, כאשר מועצת המומחים התכנסה באופן חשאי מקוון לאחר שמטה המועצה בעיר קום הופצץ על ידי ישראל.

קרבות שליטה ואיום קיומי על משמרות המהפכה

היעדרותו של המנהיג העליון אינה הבעיה היחידה של הרפובליקה האסלאמית. המקור הביטחוני הישראלי חושף כי מתחת לפני השטח רוחשות מחלוקות עזות המאיימות לקרוע את איראן מבפנים.

"המחלוקות הפנימיות באיראן הן עמוקות מאוד", ציין הגורם, והוסיף פרט דרמטי לפיו הקרעים הפנימיים הללו "מאיימים על עצם קיומן של משמרות המהפכה" – זרוע הביצוע המרכזית והעוצמתית ביותר של משטר האייתוללות.

יצוין כי בחירתו של מוג'תבא לתפקיד עוררה מלכתחילה מחלוקות חריפות בין מחנה הקיצונים בהובלת משמרות המהפכה, שדרשו "דם ונקמה" נגד ישראל, לבין המחנה ה"מתון" בהובלת הנשיא פזשכיאן, שחשש כי בחירת הבן תיתפס כ"שלטון מלוכני" ותבעיר את הרחוב האיראני.