שר החוץ הישראלי משיב מלחמה: "כל המדינות צריכות לנתק קשר עם איראן"

שר החוץ גדעון סער מקיים היום רצף ראיונות לתקשורת הזרה, ובמהלך הראיונות זה המוטיב עליו הוא חוזר שוב ושוב: ״על מדינות העולם לנתק את קשריהן עם משטר הטרור האירני״ (חדשות בעולם)

סער בסומלילנד (צילום: שלומי אמסלם, לע"ם)

שר החוץ גדעון סער מקיים מתחילת היום (שני) רצף ראיונות לכלי התקשורת הזרים, בנוגע למלחמת שאגת הארי נגד מדינת הטרור .

השר התראיין בין השאר לארין מולאן מאוסטרליה, לערוץ NDTV ההודי וגם לערוץ RAI1 האיטלקי.

במהלך הראיונות התייחס סער לירי שמבצעת אירן וקרא למדינות העולם לנתק את קשריהן מהמשטר האיראני - ״המשטר האיראני מכוון לעבר אוכלוסייה אזרחית בזמן שאנחנו מכוונים לפגוע במטרות משטר הטרור הזה ובמטרות צבאיות. הם עושים זאת לא רק לישראל, אלא גם למדינות ערב באזור ללא שום סיבה. המשטר האירני מסוכן לבני עמו, לאזור ולעולם כולו. על מדינות העולם לנתק את קשריהן עם משטר הטרור האירני״.

ביחס לחיזבאללה אמר: ״הם הכריזו עלינו מלחמה ושיגרו הלילה טילים וכטב"מים לעבר הערים והיישובים שלנו. זה רק ממחיש שלבנון, למרבה הצער, עדיין נמצאת תחת כיבוש אירני. הם אינם חופשיים, חרף כל ההצהרות שלהם על השגת שליטה מבצעית בחלק הדרומי של לבנון. אלו המקומות שמהם חיזבאללה תקף אותנו בלילה שעבר. זה ממחיש את החשיבות בכך שלבנון תהיה חופשית, והיא לא תוכל להיות חופשית עד שחיזבאללה יפורק. אנחנו נפעל בלבנון. פתחנו בתגובה, במתקפה מסיבית, ונמשיך לפעול, אבל אנחנו לא מורידים את העיניים מהכדור - שהוא המלחמה באיראן, כי איראן היא ראש הנחש״.

