עדויות מהמתחם האיום והנורא: איראן נוקמת אחרי התקיפה הישראלית

"אווירת נקמה" שוררת בבית הכלא הידוע לשמצה, אווין, באזור טהרן באיראן. כך טוענים עורכי דין ואסירים לשעבר, לפי הדיווח היום (ראשון) ב'סאנדיי טיימס' הבריטי.

לפי הדיווח, שפורסם גם בכאן חדשות, התקיפה קשורה למלחמת 12 הימים באיראן. אחד מעורכי הדין טען שאמר לו שופט מאיראן שצריך לנקום אחרי שנהרגו גנרלים ועוד גורמים בכירים באיראן.

הטענות הן שקבוצה גדולה של אסירים, למעלה ממאה, תצא להורג באשמת ריגול למען ישראל, כאשר הליך המשפט נעשה בצורה רשלנית ומהירה.

מדובר בבית סוהר אימתני וידוע לשימצה, שם המשטר האכזרי משכן 'אסירים מסוכנים' - גורמים אופוזיציונים ומתנגדי משטר שונים, ונחשב לאכזרי וקשה במיוחד, בכל התנאי מחייה והיחס האכזרי והבלתי-אנושיים לאסירים ששוהים שם.

המתחם הייחודי בנוי עם חצר באמצע, חצר שמיועדת להוציא להורג ועל פי ההערכה יש שם קרוב ל-15 אלף אסירים. החל משנת 2005, ישנם דיווחים על הפרת זכויות אדם בכלא הכוללות שיטות עינויים אכזריות ובידוד אסירים עם אכזריות פסיכיולוגית.

כזכור, לקראת סופו של מבצע "עם כלביא" ישראל הפציצה את שערי בית הכלא. התקשורת הממלכתית דיווחה כי מספר ההרוגים בתקיפה עמד על 80 – בהם סוהרים, חיילים, אסירים ובני משפחה שביקרו אותם. לפי הרשויות חמישה אסירים נהרגו בתקיפה.

לאחר התקיפה אמרו גורמים בישראל: "פגענו במטרות סמליות כמו כלא 'אווין' כדי לעודד בריחה של אסירים מתנגדי משטר. הורדנו את כל הפתחים של הכלא כדי שיוכלו לברוח, והתקפנו 7 מפקדות ברחבי טהרן - זרוע הדיכוי של משמרות המהפכה".