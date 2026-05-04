איראן הוציאה להורג 3 "סוכני מוסד" שהואשמו בהשתתפות במהומות

הרשות השופטת באיראן הודיעה על הוצאה להורג של שלושה בני אדם שהוגדרו כ'סוכני מוסד' • לטענת השלטונות, השלושה השתתפו במהומות נגד המשטר בינואר ופגעו בכוחות הביטחון  (חדשות)

הפגנות בטהרן (צילום: חדשות איראן בטלגרם )

הרשות השופטת ב הודיעה הלילה (בין ראשון לשני) כי הוציאה להורג שלושה בני אדם שהוגדרו על ידי השלטונות כ"סוכני מוסד".

על פי ההודעה הרשמית, השלושה הואשמו בהשתתפות במהומות נגד המשטר שהתרחשו בינואר האחרון ובפגיעה בכוחות הביטחון.

ההכרזה על ההוצאות להורג מגיעה בעיצומה של תקופה רגישה ביחסים בין איראן לבין ישראל, כאשר בטהרן ממשיכים להאשים את המוסד בפעילות חתרנית נרחבת על אדמת איראן.

השלטונות האיראניים טוענים כי שירותי המודיעין הישראליים מנסים לערער את יציבות המשטר באמצעות גיוס סוכנים מקומיים.

לא זו הפעם הראשונה בה מדווחת איראן על הוצאה להורג של אנשים שהואשמו בשיתוף פעולה עם המוסד. לפני מספר שבועות הוציאה טהרן להורג את מהדי פריד, שלטענת השלטונות החזיק בתפקיד ניהולי בכיר בוועדה להגנה פסיבית ומסר מידע רגיש למוסד. השלטונות טענו אז כי פריד ניצל את מעמדו המקצועי כדי להעביר נתונים אסטרטגיים הנוגעים לדרכי ההתגוננות של איראן.

בישראל נמנעים בדרך כלל מלהגיב להאשמות האיראניות בנוגע לפעילות מודיעינית. עם זאת, ראש המוסד דדי ברנע חשף לאחרונה כי הארגון השיג "מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב" והוכיח "יכולות מבצעיות חדשות ופורצות דרך במדינות יעד".

איראןדונלד טראמפהמוסדהוצאה להורגדדי ברנעמבצע שאגת הארי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

