שר החוץ של איראן: ערוכים להגיב נגד ישראל אם תתקוף בביירות

שר החוץ של איראן עבאס עראקצ׳י אמר לרשת אל-מיאדין כי אם ישראל תתקוף בביירות, איראן "תגיב באופן נחרץ".

"אמרתי לכל הגורמים שאני מצוי עמם בקשר, כי תוצאת תקיפה אפשרית בביירות תהיה חידוש המלחמה, וכי אנו מחויבים להתנגד לתוקפנות כזו", הודיע ערקאצ'י, במה שהוגדר כהסלמה באיומים לאחר שבועות של תקיפות ישראליות בלבנון בתגובה להפרות חיזבאללה.

כזכור, הנשיא טראמפ עצר בתחילת השבוע ברגע האחרון את ישראל מלהוציא לפועל תקיפות נרחבות בדאחיה בביירות.

טראמפ הודיע למעשה על הפסקת אש במודל "שקט ייענה בשקט", בלבנון פירטו אחר כך כי לפי ההסדר צה"ל לא יתקוף בדאחייה ואילו חיזבאללה לא יתקוף יישובים בישראל - וראש הממשלה בנימין נתניהו למעשה אישר זאת, בתגובה ראשונה, שעתיים אחרי הודעת טראמפ.

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לילה סוער במזרח התיכון

האיום הגיע לאחר לילה סוער במזרח התיכון, כאשר סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" דיווחה בלילה הקודם על פיצוצים שנשמעו באי קשם שבאיראן. דקות ספורות לאחר מכן הודיע צבא כווית כי מערכות ההגנה האווירית שלו הופעלו לצורך יירוט מתקפות של טילים וכטב"מים עוינים.

כשעה קלה לאחר מכן הופעלו אזעקות גם בבחריין בעקבות מתקפת טילים, אשר לפי ההערכות שוגרה משטח איראן. משמרות המהפכה של איראן קיבלו אחריות על מתקפת הטילים והכטב"מים לעבר כווית, והצהירו כי היעד היה בסיסים אמריקניים במדינה, כנקמה על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר באי קשם.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הגיב לאירועים ומסר כי כוחות אמריקניים יירטו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים. על פי ההודעה, הצבא האמריקני ביצע תקיפות הגנה עצמית באי קשם בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים ברחבי המזרח התיכון.