התקיפות של צה"ל באיראן במסגרת מבצע שאגת הארי נמשכות והיום (רביעי) הותקף מתקן גז בדרום איראן.

בפעם הראשונה, ישראל תקפה מתקנים חיוניים למשטר, על פי הדיווחים באיראן שאושרו על ידי מערכת הביטחון בישראל, חיל האוויר תקף מתקן לעיבוד גז טבעי.

מדובר במספר אתרים אשר שייכים לתעשיית הענפה של איראן, הנמצאים כאמור בדרום איראן, בפארס ועסלויה.

על פי הדיווחים באיראן, היקף הפגיעה במתקנים עדיין לא ידוע, אך מה שכן ידוע הוא שהיעדים שהותקפו ו הם מתקנים פטרוכימיים.

אמנם לפני למעלה משבוע, חיל האוויר תקף עשרות מתקני נפט בטהרן, אך הפעם מדובר כאמור בתקיפה משמעותית יותר.