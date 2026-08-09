איראן על הגל: 5 דרישות חדשות לטראמפ

חבר בממשלת איראן הבהיר אמש (שבת), כי מצר הורמוז יישאר סגור כל עוד ארצות הברית לא תיכנע לשורת תנאים חדשים שהציבה טהראן.

הנשיא טראמפ, שהיה מוכן לסיים את המלחמה ללא כל תמורה מצד איראן, ואפילו הסכים להעניק לה בעלות על המעבר, הפך לקרבן לסחיטה איראנית שרק הולכת וגוברת בימים האחרונים.

למעשה, איראן מצהירה כעת כי גם אם תקבל שליטה מלאה בהורמוז, המיצר לא ייפתח אלא אם תקבל את רשימת הדרישות ההזויה שהעמידה.

דבריו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחמד באקר זולקדר, ציננו את התקווה לפתרון מהיר של המשבר במזרח התיכון.

​זולקדר העביר מסר תקיף ואמר "כל עוד ארצות הברית לא תשנה את התנהגותה, מצר הורמוז יישאר סגור".

בין הדרישות שהציגה איראן נכללות:

1. הפסקה לצמיתות של המלחמה והתוקפנות נגדה ונגד בנות בריתה.

2. הסרת המצור על הנמלים.

3. ביטול הסנקציות.

4. שחרור הנכסים המוקפאים.

5. פיצוי מלא על נזקי הלחימה שהחלה ב-28 בפברואר 2026.

​ההבנות שהושגו בחודש יוני והביאו להפסקת אש זמנית קרסו בתחילת חודש יולי, דבר שהוביל לחידוש זמני של התקיפות האמריקניות ולתגובות איראניות.

כעת איראן חוסמת שוב את הנתיב הימי האסטרטגי ומכוונת מתקפות נגד כלי שיט שעוברים באזור ללא אישורה, תוך דרישה לגבות דמי שירות בעתיד, מהלך לו וושינגטון התנגדה עד כה בתוקף, אך הראתה סימני גמישות לאחרונה.

בתוך כך, למרות שהתקיפות האיראניות נמשכו במשך כל השבוע האחרון, ארה"ב נמנעה מלתקוף ולו פעם בודדת בתגובה לעשרות תקיפות איראניות במצר ומעבר לו.

​במקביל, משרד החוץ של עומאן דיווח כי השיחות עם איראן בנוגע למסלול מעבר מתנהלות באווירה חיובית ובונה. עם זאת, בעוד שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ציין כי השיחות מתקרבות לשלבי סיום, נפגעה מיכלית נפט מאיחוד האמירויות מטיל במצר. החברה הבעלים דיווחה על 15 כלי שיט שהותקפו מאז תחילת הלחימה.

​למרות הפסקת הבלחות האמריקניות בשבוע האחרון, דונלד טראמפ התנה את המשך ההפוגה בהשגת הסכם מהיר.

על רקע זה, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד קופר, ערך ביקור בישראל, באיחוד האמירויות ובבחריין כדי לבחון את המצב הביטחוני באזור.

​במקביל למתיחות, ערב הסעודית, פקיסטן וטורקיה חתמו על הסכם הגנה משותף. שר החוץ הטורקי האקאן פידאן הסביר את הצעד ואמר "חשוב שנחזיר לעצמנו יותר את האזור שלנו, מכיוון שהמעצמות ההגמוניות החיצוניות אינן פותרות את בעיות האזור, הן מחמירות אותן", והוסיף כי להערכתו גם מצרים תצטרף לברית בשלב הבא.