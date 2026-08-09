 דלג לתוכן הראשי
בלתי נתפס

איראן על הגל: 5 דרישות חדשות לטראמפ

למרות שעד כה איראן הסתפקה בשליטה במצרי הורמוז כדי לפותח מחדש, אמש קבע בכיר איראני כי המחיר עלה | אחרי הדיווחים על מחסור חמור בטילים אמריקנים, איראן דורשת כעת רשימה ארוכה של דרישות מארצות הברית בגין עצם הפתיחה של המצר (מדיני)

4תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

חבר בממשלת הבהיר אמש (שבת), כי מצר הורמוז יישאר סגור כל עוד לא תיכנע לשורת תנאים חדשים שהציבה טהראן.

, שהיה מוכן לסיים את המלחמה ללא כל תמורה מצד איראן, ואפילו הסכים להעניק לה בעלות על המעבר, הפך לקרבן לסחיטה איראנית שרק הולכת וגוברת בימים האחרונים.

למעשה, איראן מצהירה כעת כי גם אם תקבל שליטה מלאה בהורמוז, המיצר לא ייפתח אלא אם תקבל את רשימת הדרישות ההזויה שהעמידה.

דבריו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחמד באקר זולקדר, ציננו את התקווה לפתרון מהיר של המשבר במזרח התיכון.

​זולקדר העביר מסר תקיף ואמר "כל עוד ארצות הברית לא תשנה את התנהגותה, מצר הורמוז יישאר סגור".

בין הדרישות שהציגה איראן נכללות:

1. הפסקה לצמיתות של המלחמה והתוקפנות נגדה ונגד בנות בריתה.

2. הסרת המצור על הנמלים.

3. ביטול הסנקציות.

4. שחרור הנכסים המוקפאים.

5. פיצוי מלא על נזקי הלחימה שהחלה ב-28 בפברואר 2026.

​ההבנות שהושגו בחודש יוני והביאו להפסקת אש זמנית קרסו בתחילת חודש יולי, דבר שהוביל לחידוש זמני של התקיפות האמריקניות ולתגובות איראניות.

כעת איראן חוסמת שוב את הנתיב הימי האסטרטגי ומכוונת מתקפות נגד כלי שיט שעוברים באזור ללא אישורה, תוך דרישה לגבות דמי שירות בעתיד, מהלך לו וושינגטון התנגדה עד כה בתוקף, אך הראתה סימני גמישות לאחרונה.

בתוך כך, למרות שהתקיפות האיראניות נמשכו במשך כל השבוע האחרון, ארה"ב נמנעה מלתקוף ולו פעם בודדת בתגובה לעשרות תקיפות איראניות במצר ומעבר לו.

​במקביל, משרד החוץ של עומאן דיווח כי השיחות עם איראן בנוגע למסלול מעבר מתנהלות באווירה חיובית ובונה. עם זאת, בעוד שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ציין כי השיחות מתקרבות לשלבי סיום, נפגעה מיכלית נפט מאיחוד האמירויות מטיל במצר. החברה הבעלים דיווחה על 15 כלי שיט שהותקפו מאז תחילת הלחימה.

​למרות הפסקת הבלחות האמריקניות בשבוע האחרון, דונלד טראמפ התנה את המשך ההפוגה בהשגת הסכם מהיר.

על רקע זה, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד קופר, ערך ביקור בישראל, באיחוד האמירויות ובבחריין כדי לבחון את המצב הביטחוני באזור.

​במקביל למתיחות, ערב הסעודית, פקיסטן וטורקיה חתמו על הסכם הגנה משותף. שר החוץ הטורקי האקאן פידאן הסביר את הצעד ואמר "חשוב שנחזיר לעצמנו יותר את האזור שלנו, מכיוון שהמעצמות ההגמוניות החיצוניות אינן פותרות את בעיות האזור, הן מחמירות אותן", והוסיף כי להערכתו גם מצרים תצטרף לברית בשלב הבא.
איראןדונלד טראמפארצות הבריתסנקציות על איראןמצר הורמוז

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
באירן יש
מנחם
3
כמו עם פרעה... ה' הכביד את ליבם... יכלו לצאת כאלה מנצחים...
יוסי
2
טראמפ נוכל כישלון אחרי כישלון ולמרות זאת רוצה להכריז על נצחון. יאלה טראמפ תתעורר תכנס בטרוריסטים האלה בכל הכח
דני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר