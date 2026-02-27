גורמים אמריקניים המעורים בדוחות מודיעין עדכניים מעריכים כי דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיהם איראן צפויה בקרוב להשיג טילים המסוגלים לפגוע בשטח ארה״ב, אינם מגובים במידע מודיעיני קיים - כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס.

טראמפ אמר בנאום שנשא השבוע בפני הקונגרס כי טהרן פועלת לפיתוח טילים שיגיעו בעתיד הקרוב לארצות הברית, וטענה זו הוצגה כחלק מהנימוקים לאפשרות של פעולה צבאית נגד איראן.

אולם לפי שלושה מקורות הבקיאים בהערכות המודיעין שצוטטו ברויטרס, לא חל שינוי בהערכה לא מסווגת של סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקני משנת 2025, שלפיה איראן עשויה להזדקק עד שנת 2035 כדי לפתח טיל בליסטי בין-יבשתי בעל יכולת צבאית מבצעית.

אחד המקורות ציין כי גם במקרה של סיוע טכנולוגי ממדינות כמו סין או קוריאה הצפונית, ייתכן שיידרשו לפחות שמונה שנים עד להשגת יכולת מבצעית מלאה. לדבריהם, אין בידיהם מידע מודיעיני המעיד כי איראן קרובה ליכולת לפגוע בשטח ארצות הברית, אם כי לא נשללת אפשרות שקיימים דוחות חדשים שלא נחשפו בפניהם.

חריג: מטוס צבאי אמריקאי סטה מהמסלול והתרסק לתוך קיר בטון אריה רוזן | 26.02.26

בבית הלבן הגיבו כי הנשיא מדגיש בצדק את חומרת האיום האיראני, במיוחד לנוכח העוינות שמפגינה טהראן כלפי ארצות הברית. גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס לנושא בניסוח מתון יותר, ואמר כי איראן נמצאת במסלול שעשוי בעתיד להוביל לפיתוח אמצעי לחימה המסוגלים להגיע לארצות הברית, אך לא ציין לוח זמנים ברור.

הדיווח מגיע בעיצומם של מגעים בין וושינגטון לטהרן סביב תוכנית הגרעין האיראנית, כאשר במקביל נמשכת היערכות צבאית אמריקנית באזור והאפשרות לתקיפות נותרת על הפרק אם לא יושג הסכם.

איראן מצדה ממשיכה להכחיש כי היא שואפת לפתח נשק גרעיני או טילים ארוכי טווח. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י אמר השבוע כי טווח הטילים של מדינתו מוגבל במכוון לפחות מ־2,000 קילומטרים וכי מטרתם היא הרתעה בלבד.

לפי הקהילה המודיעינית האמריקנית והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, איראן הפסיקה כבר בשנת 2003 תוכנית לפיתוח נשק גרעיני, אך בשנים האחרונות המשיכה להעשיר אורניום, כולל לרמות הקרובות לדרגה צבאית.

מומחים מציינים כי לאיראן יש את מערך הטילים הבליסטיים הגדול ביותר במזרח התיכון, המסוגל לפגוע בישראל, בבסיסים אמריקניים באזור ובחלקים מאירופה.

עם זאת, פיתוח טיל בין־יבשתי מבצעי דורש התקדמות טכנולוגית נוספת, במיוחד בתחום כלי החזרה לאטמוספרה המסוגלים להגן על ראש הקרב בעת הכניסה מחדש לאטמוספרה.

בנוסף, תקיפות שבוצעו בשנים האחרונות נגד מתקני ייצור טילים באיראן גרמו נזק כבד לתשתיות, דבר שעשוי לעכב את התקדמות התוכנית.