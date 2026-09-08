איראן שחררה את האסיר היהודי מבית הכלא הידוע לשמצה בטהרן

קמראן חכמתי, צורף ואיש עסקים יהודי-אמריקני בן 71 מניו יורק, שוחרר בימים האחרונים מבין כתלי כלא אווין המנוהל ביד ברזל על ידי המשטר האיראני. אולם למרות יציאתו ממתקן הכליאה השמור, חכמתי עדיין רחוק מלהיות איש חופשי. הרשויות בטהרן הטילו עליו צו איסור יציאה גורף מתחומי המדינה, החרמתו למעשה בשטח איראן, ומניעת חזרתו למשפחתו ולביתו שבארצות הברית.

שורשי הפרשה מתחילים בקיץ 2025, כאשר חכמתי, יליד איראן המחזיק באזרחות כפולה, הגיע לביקור משפחתי במולדתו. במהלך השהות נעצר על ידי מנגנוני הביטחון המקומיים והובא בפני בית המשפט המהפכני. השופטים גזרו עליו עונש מאסר בפועל של שנתיים, כאשר עילת האישום המרכזית הייתה נסיעה שערך לישראל יותר מעשור קודם לכן – נסיעה פרטית שנועדה כולה להשתתפות בחגיגת בר מצווה של קרובי משפחתו.

מעבר למאבק המשפטי, מאחורי הסורגים התרחשה דרמה רפואית סמויה: חכמתי מתמודד עם מחלת סרטן אגרסיבית בשלפוחית השתן, ובני משפחתו התריעו שוב ושוב כי במהלך שהותו בכלא נמנע ממנו טיפול רפואי הולם ומצבו הלך והדרדר. כעת, למרות שעצם השחרור מהכלא מביא הקלה מסוימת, איסור היציאה מאיראן מונע ממנו להגיע למרכזים הרפואיים בארצות הברית ולהשלים את סדרת הטיפולים שעלולה להציל אותו.

בקהילת המודיעין ובדרג הדיפלומטי במערב מבהירים כי המקרה של חכמתי אינו אירוע בודד, אלא חלק מדפוס פעולה שיטתי ומתמשך. המשטר בטהרן נוהג לעצור אזרחים זרים ובעלי אזרחות כפולה תחת אמתלות שונות, תוך שימוש בהם כבני ערובה וכקלפי מיקוח פוליטיים במגעים מול ממשלות המערב. רק לאחרונה, בחודש יולי, שוחררה בערבות העצורה דנה כרארי והורשתה לעזוב לארצות הברית בתום 19 חודשי מעצר, לאחר שנשפטה בהיעדרה לחמש שנות מאסר.

במקביל, בין כתלי כלא אווין עדיין כלוא רזא וליזאדה, עיתונאי לשעבר בכלי תקשורת בפרסית ואזרח אמריקני, המרצה עונש כבד של עשר שנות מאסר באשמת שיתוף פעולה עם וושינגטון. בשיחה מוקלטת שהודלפה לאחרונה מהכלא, פנה וליזאדה ישירות לממשל האמריקני בבקשה לסיוע רפואי דחוף עבורו ועבור כלל הכלואים האמריקנים. עבור משפחת חכמתי, השחרור מהתא הקר הוא רק חצי דרך; הסיוט ייגמר באמת רק ברגע שבו יורשה לעלות על מטוס בחזרה לניו יורק.