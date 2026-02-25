שלטים וטילים באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

משרד החוץ האיראני דחה בנחרצות את טענותיו של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לתוכנית הטילים והגרעין של המדינה, וכינה אותן "שקרים גדולים". דובר משרד החוץ, אסמאעיל בקאעי, הצהיר כי ההאשמות האמריקניות הן חזרה על דברי כזב שנועדו להגביר את הלחץ על טהרן.

הסערה הנוכחית התעוררה בעקבות נאומו השנתי של טראמפ בקונגרס, בו התייחס ישירות לאיום הנשקף מהארסנל האיראני. בנאומו אמר טראמפ: "הם כבר פיתחו טילים שיכולים לאיים על אירופה ועל הבסיסים שלנו מעבר לים, והם עובדים על בניית טילים שבקרוב יגיעו לארצות הברית של אמריקה". טראמפ אף הוסיף כי איראן ממשיכה לרדוף אחרי שאיפותיה הגרעיניות למרות האזהרות שקיבלה. צפו | טראמפ ענד את מדליית הזהב של השחקן והודיע: "אני לא מחזיר את זה" בני סולומון | 11:58 טראמפ קבע שהם טיפשים ו"בקושי הוזמנו" - ואז הם ישבו מולו בנאום וספגו ישראל גראדווהל | 11:43 למרות הצהרות אלו, כידוע, לאיראן יש ארסנל מרשים של בין 1,500 ל-2,000 טילים מסוגים שונים, הטווח המרבי שלהם עדיין אינו מגיע לשטח ארה"ב. בין הטילים המרכזיים שבידיה ניתן למצוא את ה-Khorramshahr עם טווח של 2,000–3,000 ק"מ, ה-Sejjil המגיע ל-2,000 ק"מ, וה-Emad בעל טווח של 1,800 ק"מ. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אף הודה בראיון כי לארצו חסרה כיום היכולת לפגוע ביבשת אמריקה, אם כי היא מסוגלת לפגוע בבסיסים אמריקניים באזור. אל מול היכולות האיראניות, המעצמות הגדולות מחזיקות בטילים בליסטיים בין-יבשתיים המכסים חלקים נרחבים בהרבה מכדור הארץ. רוסיה מפעילה את מערכת ה-RS-24 Yars (יארס), טיל נייד בעל טווח של 12,000 ק"מ, המסוגל לשאת מספר ראשי נפץ גרעיניים ולחדור מערכות הגנה. במקביל, ארצות הברית מחזיקה בטיל ה-UGM-133 Trident II (טרידנט 2), המשוגר מצוללות.

טרידנט 2 | יארס | JL-2,

טיל זה נחשב למדויק ביותר ובעל טווח שמגיע לכ-12,000 ק"מ (7,500 מייל) בטעינה מופחתת, מה שמאפשר לו להוות זרוע אסטרטגית קטלנית בכל מקום בעולם. גם סין מהווה שחקן משמעותי בזירה זו עם טיל ה-JL-2, המוזכר במקורות כאחת המערכות המקבילות לטילים הבין-יבשתיים של המעצמות האחרות. ובטווחים מעט פחותים יש גם לצפון קוריאה "לטענתה".

המרוץ הטכנולוגי הזה מדגיש את הפער בין היכולות האזוריות של איראן לבין הכיסוי הגלובלי של המעצמות, בעוד הקהילה הבינלאומית דרוכה לקראת המשך המשא ומתן הדיפלומטי.