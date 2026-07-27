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בין דיפלומטיה למלחמה

איראן: כל תקיפה נגד איראן כרוכה במחיר, ישראל וארה"ב מודעות לכך | דיווח: טראמפ עיכב מתקפה נרחבת

דובר משרד החוץ האיראני: "בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות" • יו"ר ועדת הביטחון בפרלמנט: "גם אוקראינה תבין שאיראן לא מניחה לפעולות לעבור ללא תגובה" | טראמפ עיכב מבצע צבאי נרחב נגד איראן כדי לאפשר מיצוי של מאמצים דיפלומטיים לפתיחת מצר הורמוז • כל הפרטים (חדשות, בעולם)

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המנהיג העליון חמינאי

בעוד ו ממשיכות במאמצי תיווך דרך מדינות שלישיות, פקידים בכירים בטהרן שיגרו הלילה (בין ראשון לשני) מסרים חריפים המבהירים את עמדת המשטר בנושא חידוש השיחות עם וושינגטון.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים, אבל עבור איראן, בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו מפני פשעי המלחמה שארה"ב מבצעת".

בקאאי הוסיף והדגיש: "בנסיבות הנוכחיות, המיקוד שלנו הוא בהגנה על הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית של איראן. כדי שכל שיחה כלשהי תתקיים, צריכה להיות תשתית מתאימה, אבל ארה"ב חיסלה את התשתית הזו".

צבא ארה"ב היה ערוך לתקיפה נרחבת באיראן – שנדחתה ברגע האחרון

בתוך כך, גורמים רשמיים בוושינגטון חשפו הלילה ב'וול סטריט ג'ורנל' כי הצבא האמריקני כבר השלים את היערכותו בסוף השבוע האחרון ליציאה למבצע צבאי נרחב ואינטנסיבי נגד מטרות באיראן.

לפי הדיווח, התכנון המקורי הקיף סדרת תקיפות ממושכת שהייתה עשויה להימשך כארבעה עשר יום.למרות הכוננות הגבוהה, בבית הלבן החליטו ברגע האחרון להקפיא את המהלך.

ההחלטה לעצור את הפעולה התקבלה במטרה למצות את המגעים הדיפלומטיים, כמו גם מתוך דאגה במערכת הביטחון האמריקנית מפני שחיקה מהירה במלאי מיירטי ההגנה האווירית, ובראשם מערכות ה'פטריוט', במקרה של הסלמה אזורית רחבה.

עם זאת, בממשל האמריקני מבהירים כי כל האפשרויות עודנן על השולחן. הגורמים הבהירו כי הנשיא עשוי להורות על הפעלת הכוח הצבאי בכל רגע, בהתאם להתפתחויות בשטח.

"גם אוקראינה תבין את המחיר"

במקביל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי, שיגר אזהרה חריפה יותר. "כל תקיפה נגד איראן תמיד כרוכה במחיר, וזה נכון גם היום", הצהיר עזיזי.

"ארה"ב וישראל מודעות לכך היטב", הוסיף חבר הפרלמנט הבכיר. "גם אוקראינה עשויה להבין בקרוב שאיראן אינה מניחה לפעולות לעבור ללא תגובה. רשימת אלו שטעו בחישוב ממשיכה לגדול".

האיומים מגיעים על רקע השקט היחסי ששורר בימים האחרונים בין איראן לארצות הברית, לאחר כמעט שבועיים של חילופי מהלומות ליליים. כפי שדווח ב"ניו יורק טיימס", נסוג מתוכניות להסלמה נוספת בעקבות אזהרות מבכירי הפנטגון על מחסור במיירטים.

עבאס עראקצ'י (צילום: שאטרסטוק)

מאמצי תיווך בצל דרישות איראניות

על פי דיווחים, פקיסטן וקטאר הציגו בימים האחרונים הצעה חדשה להפסקת אש בת 10 ימים, הכוללת פתיחה מחדש של מצרי הורמוז לשיט עולמי. שני הצדדים הגישו תגובותיהם להצעה, אך הפער בעמדות נותר משמעותי.

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הציב תנאי ברור לחזרה למשא ומתן: שישראל תעזוב את לבנון. חמינאי הבהיר כי שמירת שלמותה הטריטוריאלית של לבנון והפסקה מלאה וללא תנאים של התוקפנות מצד "המשטר הציוני", הוגדרו כ"תנאי הראשון" להסכם סיום "המלחמה שנכפתה" מול ארצות הברית.

בתגובה להצהרות האיראניות, הנשיא טראמפ פרסם סדרת ציוצים לוחמניים, ביניהם תמונה של מכלית נפט עם הכיתוב "זו מכלית הנפט שלנו עכשיו", ותמונות של תקיפות על מתקני נפט איראניים. עם זאת, בפועל נמנע הבית הלבן מהסלמה צבאית נוספת.

הבהיר כי ישראל תסרב לכל דרישה אמריקנית לעזוב את לבנון מעבר למה שסוכם בפגישות המדיניות, ושיגר אזהרה חריפה לטהרן: "אם איראן תתקוף את ישראל, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות שליחים, התגובה שלנו תהיה תקיפה מאוד מאוד".

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהמיירט

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ישראל ואמריקה ואיקראינה ביחד פוחדים מאירן בגלל שאירן הם ביחד עים סין ורוסיה
נחמן

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