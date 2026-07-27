בעוד ארצות הברית ואיראן ממשיכות במאמצי תיווך דרך מדינות שלישיות, פקידים בכירים בטהרן שיגרו הלילה (בין ראשון לשני) מסרים חריפים המבהירים את עמדת המשטר בנושא חידוש השיחות עם וושינגטון.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים, אבל עבור איראן, בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו מפני פשעי המלחמה שארה"ב מבצעת".

בקאאי הוסיף והדגיש: "בנסיבות הנוכחיות, המיקוד שלנו הוא בהגנה על הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית של איראן. כדי שכל שיחה כלשהי תתקיים, צריכה להיות תשתית מתאימה, אבל ארה"ב חיסלה את התשתית הזו".

צבא ארה"ב היה ערוך לתקיפה נרחבת באיראן – שנדחתה ברגע האחרון

בתוך כך, גורמים רשמיים בוושינגטון חשפו הלילה ב'וול סטריט ג'ורנל' כי הצבא האמריקני כבר השלים את היערכותו בסוף השבוע האחרון ליציאה למבצע צבאי נרחב ואינטנסיבי נגד מטרות באיראן.

לפי הדיווח, התכנון המקורי הקיף סדרת תקיפות ממושכת שהייתה עשויה להימשך כארבעה עשר יום.למרות הכוננות הגבוהה, בבית הלבן החליטו ברגע האחרון להקפיא את המהלך.

ההחלטה לעצור את הפעולה התקבלה במטרה למצות את המגעים הדיפלומטיים, כמו גם מתוך דאגה במערכת הביטחון האמריקנית מפני שחיקה מהירה במלאי מיירטי ההגנה האווירית, ובראשם מערכות ה'פטריוט', במקרה של הסלמה אזורית רחבה.

עם זאת, בממשל האמריקני מבהירים כי כל האפשרויות עודנן על השולחן. הגורמים הבהירו כי הנשיא עשוי להורות על הפעלת הכוח הצבאי בכל רגע, בהתאם להתפתחויות בשטח.

"גם אוקראינה תבין את המחיר"

במקביל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי, שיגר אזהרה חריפה יותר. "כל תקיפה נגד איראן תמיד כרוכה במחיר, וזה נכון גם היום", הצהיר עזיזי.

"ארה"ב וישראל מודעות לכך היטב", הוסיף חבר הפרלמנט הבכיר. "גם אוקראינה עשויה להבין בקרוב שאיראן אינה מניחה לפעולות לעבור ללא תגובה. רשימת אלו שטעו בחישוב ממשיכה לגדול".

האיומים מגיעים על רקע השקט היחסי ששורר בימים האחרונים בין איראן לארצות הברית, לאחר כמעט שבועיים של חילופי מהלומות ליליים. כפי שדווח ב"ניו יורק טיימס", הנשיא טראמפ נסוג מתוכניות להסלמה נוספת בעקבות אזהרות מבכירי הפנטגון על מחסור במיירטים.