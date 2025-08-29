שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר הלילה כי טהרן "מוכנה לחזור למשא ומתן הוגן על תוכנית הגרעין – אם המערב יגלה רצון טוב".

דבריו מגיעים שעות לאחר שבריטניה, צרפת וגרמניה (E3) הודיעו למועצת הביטחון על הפעלת מנגנון ה-Snapback להשבת סנקציות האו״ם על איראן בשל "הפרות משמעותיות של ההסכם".

בתוך 30 יום, אם לא תתקבל החלטה אחרת במועצת הביטחון, יושבו לתוקפם העיצומים הבינלאומיים – ובהם אמברגו נשק והקפאות נכסים.

במכתב שנשלח לנציגת האיחוד האירופי לענייני חוץ וביטחון, קאיה קאלאס, הדגיש עראקצ'י כי איראן "נכונה לחידוש משא ומתן דיפלומטי הוגן ומאוזן, בתנאי שהצדדים האחרים יגלו רצינות ורצון טוב ויימנעו מצעדים שיפגעו בסיכויי ההצלחה".

זאת, אחרי שבמכתב שהעבירו מדינות ה-E3 למועצת הביטחון נכתב: "אנו מחויבות להשתמש בכל הכלים הדיפלומטיים כדי להבטיח שאיראן לעולם לא תפתח נשק גרעיני – כולל הפעלת מנגנון ה-snapback".

בטהרן דווח כי הפרלמנט מכין "תוכנית דחופה" שכוללת פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (NPT), השעיית המו״מ והפסקת שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא״א).

במקביל הודיעה גרמניה לאזרחיה לעזוב את שטח איראן ולהימנע מנסיעות למדינה, מחשש לצעדי תגמול.

ה-E3 ציינו כי ינצלו את 30 הימים הקרובים לניסיון ליישב את המחלוקות עם טהרן. מוקדם יותר השבוע הסתיימה בז׳נבה פגישה בין נציגי איראן למדינות אירופה ללא התקדמות, אף שהותירו פתח לדיפלומטיה.

ה-JCPOA נחתם ב-2015 בין איראן לשש המעצמות. ב-2018 פרשה ארה״ב מההסכם והחזירה סנקציות חד-צדדיות; מאז הפרה איראן שורה של מגבלות, ובין היתר צברה למעלה מ-400 ק״ג אורניום מועשר ל-60% – מרחק קצר מרמת העשרה צבאית (90%).

הפעלת ה-Snapback מחזירה למסלול את כל סנקציות האו״ם שהוסרו עם חתימת ההסכם, אם לא תתקבל החלטה אחרת במועצת הביטחון עד תום חלון ה-30 יום.