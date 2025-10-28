האתרים לייצור ליבת נשק גרעיני שהותקפו על ידי צה״ל וצבא ארה״ב ( צילום: דובר צה"ל )

משרד החוץ האיראני הודיע בשבוע שעבר כי טהרן אינה מחויבת עוד להסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 (JCPOA) – צעד המסיים בפועל את הפיקוח הבינלאומי על תוכנית הגרעין של טהראן. כך עולה מדו"ח עדכני של מכון CSIS בוושינגטון.

ההודעה האיראנית מגיעה ארבעה חודשים לאחר התקיפות האמריקאיות והישראליות שאירעו ביוני, במסגרתן הושמדו מתקני הגרעין המרכזיים בפורדו, נטנז ואיספהאן. תקיפות אלו, שכונו “מבצע פטיש חצות” ו“מבצע אריה עולה”, גרמו לנזק כבד לתשתיות ההעשרה ולעיבוד האורניום, ועצרו כמעט לחלוטין את פעילותם של האתרים. תצלומי לוויין עדכניים מצביעים כי מאז התקיפות לא נרשמה פעילות שיקום באתרים שנפגעו. בנטנז טרם הוחלפו שנאים וגנרטורים חיוניים, ובאיספהאן חלק מהמבנים נותרו חסומים בהריסות. גורמים מערביים מעריכים כי תוכנית הגרעין האיראנית ספגה את המכה הקשה ביותר מאז חיסולו של מוחסן פחריזאדה ב־2020. תיעוד משעשע: טראמפ הגיע לנושאת המטוסים ביפן - ופצח בריקוד סוחף ישראל גראדווהל | 15:10 אולם במקביל לשיתוק במתקנים הפגועים, איראן מאיצה בנייה נרחבת במתקן תת־קרקעי חדש המכונה “הר הפטיש”, כ־1.6 קילומטרים מדרום לנטנז. הצילומים מצביעים על הקמת חומות ביטחון והרחבה של מנהרות עמוקות המכוסות בשכבות עבות של חול וחצץ. מומחי מודיעין חלוקים באשר לייעודו של האתר – האם מדובר במתקן חדש להרכבת צנטריפוגות, בהעברת פעילות העשרה ממוקדים שהושמדו, או בבסיס חשאי חדש להעשרת אורניום. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן דחה את הדיווחים, אך במקביל מנעה טהראן כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), מה שמגביר את החשד כי איראן מחדשת את פעילותה הרגישה הרחק מעיני העולם.

אתר העשרת האורניום ׳פרדו׳ ( צילום: דובר צה"ל )

לפי גורמי ביטחון זרים, התקיפות הישראליות ביוני כללו גם חיסול ממוקד של 14 מדעני גרעין בכירים, ביניהם מהנדסים שהובילו את פיתוח מערכות הצנטריפוגות. אובדן כוח האדם המקצועי, לצד הריסת התשתיות, מהווה מכה כפולה ליכולת איראן להמשיך את תוכניתה.

בעקבות הכישלונות הביטחוניים, איראן פתחה בגל דיכוי פנימי נרחב: יותר מ־700 אזרחים נעצרו באשמת ריגול למען ישראל, ושני גברים הוצאו להורג בספטמבר בגין מגע עם המוסד. על פי ארגון “איראן זכויות אדם” שבנורווגיה, בשנת 2025 בלבד הוצאו להורג למעלה מ־1,000 בני אדם – נתון שיא הממחיש את האווירה הקשה השוררת במדינה.

במערב עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. גורמים אמריקאיים העריכו כי למרות התקיפות, ברשות איראן עדיין מצויים כ־400 ק"ג אורניום מועשר לרמה של 60% – מרחק טכני קצר מהיכולת להרכיב פצצה גרעינית.