הכחשה איראנית

יו"ר הפרלמנט האיראני: "לא היו שיחות עם ארה"ב" • "העם מאוחד מאחורי חמינאי"

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבאף הכחיש בתוקף דיווחים על מגעים עם ארה"ב • הצהרתו מגיעה על רקע טענות טראמפ על שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים | ההכחשה המלאה (בעולם)

חמינאי באיראן (צילום: רשמי)

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הבהיר היום (שני) בהצהרה חד-משמעית כי "לא היו שיחות עם ", והוסיף כי העם האיראני "מאוחד מאחורי המנהיג העליון". ההכחשה מגיעה על רקע טענות הנשיא דונלד טראמפ לפיהן ניהל שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים.

קאליבאף, שמכהן כיו"ר הפרלמנט משנת 2020, הפך לדמות מרכזית במערכת השלטון האיראנית בעיקר לאחר חיסולו של המזכיר המועצה לבטחון לאומי לאריג'אני. כידוע, הוא איש צבא לשעבר ששירת שנים רבות במשמרות המהפכה בתפקידים בכירים, ובעבר כיהן גם כראש עיריית טהראן.

הציוץ של קאליבאף

ההכחשה האיראנית עומדת בסתירה גמורה להצהרות הנשיא טראמפ מוקדם יותר. " היא זו שיצרה איתי קשר, ולא להיפך", הודיע טראמפ בפוסט ב-Truth Social. לדבריו, "ניהלנו שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים ויש בינינו כבר נקודות הסכמה מרכזיות".

גורם ישראלי מסר כי קאליבאף הוא הגורם האיראני הבכיר שארה"ב מנהלת איתו מגעים לקראת הסכם אפשרי להפסק אש. עם זאת, ההכחשה הרשמית מטהראן מעידה על המורכבות והרגישות הפוליטית הכרוכה בכל מגע עם ארצות הברית, במיוחד בתקופה זו כאשר איראן מתמודדת עם משבר כלכלי חמור.

מתקן נפט איראני (צילום: שאטרסטוק shutterstock)

יצוין כי איראן נמצאת בלחץ כלכלי כבד. על פי דיווחים, המדינה הצליחה להקצות השנה רק כ-11 מיליארד דולר לייבוא בסיסי, לעומת 18 מיליארד דולר בשנה הקודמת - ירידה של כ-40% בהיקף המטבע הזמין לרכישת סחורות קריטיות. המשבר הכלכלי מחריף בשל הסנקציות הבינלאומיות והבעיות המבניות במערכת הכלכלית.

בנוסף, טראמפ הציב אולטימטום של 48 שעות לאיראן לפתיחת מצר הורמוז באופן מלא וללא תנאים, תוך איום בפגיעה בתחנות הכוח האיראניות. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו איום כי כל פגיעה אמריקנית בתשתיות החשמל האיראניות תביא לתגובה מיידית נגד מתקני אנרגיה ישראליים ובסיסים אמריקניים באזור.

ההכחשה של קאליבאף מדגישה את המתח הגובר בין איראן לארצות הברית, כאשר שני הצדדים מציגים גרסאות סותרות לחלוטין לגבי קיומם של מגעים דיפלומטיים. כיכר השבת תמשיך לעדכן בהתפתחויות.

1
כנראה מתחרים מי יותר שקרן מן השני. שניהם מומחים בשקרים, אבל האיראנים נמצאים ממש על הפנים, רק בינתיים נשאר להם הקלף של מצר הורמוז. מציע לאיראנים לתפוס טרמפ מהר קודם שטראמפ יתעצבן באמת!
אורן

