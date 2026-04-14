כיכר השבת
על רקע המו"מ החשאי

"שיכירו בשליטתנו במצר הורמוז או חזרה למלחמה": איראן באיום חדש לעבר טראמפ

דובר ועדת הביטחון בפרלמנט איראן מזהיר: "אסור לאמריקנים לנצל את חלון הנשימה" | "יש לעקור את שן הלשון הרופפת של הפסקת האש" | האיום החדש מטהראן (בעולם)

מוג'תבא חמינאי

מסלימה הבוקר (שלישי) את הטון כלפי ארצות הברית וישראל, כאשר דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאאי, הזהיר מפני המשך הפסקת האש ללא הכרה בזכויות איראן.

"סיום הפסקת האש לא צריך להוביל להארכת הפסקת האש", הצהיר רזאאי בהודעה חריפה. לדבריו, "שיכירו בזכויות איראן, כולל השליטה שלנו במצר הורמוז או שיחזרו למלחמה".

הדובר האיראני תקף את ארצות הברית וישראל והזהיר כי "אסור להם לנצל את חלון הנשימה שנוצר כדי לחדש את הרשעות שלהם ולחמש את עצמם מחדש". רזאאי הוסיף כי "אם לא יעניקו לנו את זכויותינו, יש לעקור ולהסיר את שן הלשון הרופפת של הפסקת האש, שגורמת לבורטליות של האמריקנים והציונים".

משמרות המהפכה: "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו"

במקביל לאיומי הפרלמנט, הסלימו גם משמרות המהפכה את הטון כלפי ארצות הברית וישראל. דובר הארגון, חוסיין מוהבי, מסר לסוכנות הידיעות הממשלתית פארס כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו, ואם המלחמה תימשך, נחשוף יכולות שהאויב אפילו לא מודע לקיומן".

האיומים מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באזור, לאחר ש הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז שנכנס לתוקף אתמול. כידוע, השיחות בין ארצות הברית לאיראן בפקיסטן נכשלו, כאשר סגן הנשיא ג'יי די ואנס מסר כי "הכדור במגרש שלהם".

"טראמפ ייכשל בכל ניסיון להתערב"

דובר משרד ההגנה של איראן, רזא טלאי ניכ, הזהיר מפני התערבות צבאית זרה במצר הורמוז. "התערבות צבאית של מעצמות זרות בביטחון מצר הורמוז תסלים את המשבר וחוסר היציבות בביטחון האנרגיה העולמי", הבהיר הדובר בהודעה רשמית.

טלאי ניכ הוסיף כי "איראן לא תאפשר כל התערבות או תוקפנות מצד ארה"ב או כוחות זרים אחרים. טראמפ ייכשל בכל ניסיון להתערב צבאית במצר הורמוז ובמפרץ עומאן". הדובר האיראני תקף את הנשיא האמריקאי באופן אישי וטען כי "מדיניותו של טראמפ והתייעצותו עם והמשטר הישראלי יגררו את ארה"ב עמוק יותר ל'ביצה' של כישלונות נוספים".

בתוך כך, נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן. במהלך השיחה מסר פזשכיאן כי "הרפובליקה האסלאמית מוכנה להמשיך את השיחות במסגרת החוק הבינלאומי וכדי להבטיח את זכויות איראן".

