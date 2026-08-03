נשיא איראן קורא לאלץ את ארצות הברית לדבוק במזכר ההבנות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, פרסם הצהרה ברשתות החברתיות בה הבהיר כי טהראן תפעל באופן נחרץ כדי לאלץ את ארצות הברית לעמוד בהתחייבויותיה על פי מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות בחודש יוני האחרון.

"עלינו לפעול כדי לאלץ את האויב לדבוק במה שחתם עליו", כתב פזשכיאן בפוסט ברשתות החברתיות. הנשיא האיראני הוסיף והדגיש כי "ביטחון המדינה, האזור ובעלות בריתנו ישתפר בעזרת מזכר הבנות זה".

בהצהרתו ציין פזשכיאן כי כל חברי המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן שותפים לעמדה אחידה בנוגע להסכם, דבר המעיד על תמיכה רחבה במהלך זה בקרב הדרג הביטחוני הבכיר במדינה.

מזכר ההבנות שאליו התייחס הנשיא האיראני נחתם בחודש יוני האחרון, לכאורה במסגרת המגעים בין וושינגטון לטהראן. על פי דיווחים קודמים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הסכם בנוגע למצר הורמוז וציין כי בהמשך צפוי להיחתם גם הסכם בנושא הגרעין.

טראמפ אמר הלילה בשיחה עם עיתונאים במטוס הנשיאותי כי "אנחנו מדברים איתם. זה מתחיל מחר אחר הצהריים. זה יחסוך בחייהם של אנשים רבים". הנשיא האמריקאי חשף כי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר ואף איראן ביקשו ממנו להשהות תקיפות מתוכננות.

ההצהרה של פזשכיאן מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לארה"ב בנוגע להתנהלות מול איראן. גורמים בכירים בישראל הביעו ביקורת חריגה על התנהלותו של טראמפ, שלדבריהם גורמת לנזק משמעותי לצה"ל.

בכירים בדרג המדיני והביטחוני בישראל מתארים את המצב כ"הליכה בחשכה", כאשר החלטות אמריקאיות מתקבלות ברגע האחרון ללא תיאום מלא. גורם ביטחוני ציין כי "פעם שנייה בתוך שבוע, שארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון - אך היא בוטלה ברגע האחרון בלי הסבר".