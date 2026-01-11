מקורות באיראן מסרו הלילה (בין שבת לראשון) לאתר החדשות 'איראן אינטרנשיונל', המזוהה עם האופוזיציה המקומית, כי כוחות הביטחון של המשטר האיראני עושים שימוש בכוח קטלני נגד המפגינים במדינה.

על פי הדיווח, על פי ההערכות השמרניות ביותר באיראן, לפחות 2,000 מפגינים נהרגו במחאות במהלך היומיים האחרונים.

רופא מהעיר ראשת צוטט בערוץ כי לאחד מבתי החולים בעיר הגיעו לפחות 70 גופות של מפגינים שנהרגו בהפגנות הסוערות.

העיתון 'ניו יורק טיימס' דיווח הלילה כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, קיבל בימים האחרונים תדרוך על אפשרויות חדשות לתקיפות צבאיות באיראן והוא שוקל זאת ברצינות בתגובה להתנהלות המשטר האיראני ודיכוי המחאות בהרג מפגינים.

בערב שבת התבטא הנשיא טראמפ: "אני עוקב אחר המצב מקרוב, ארה"ב תתערב אם איראן תהרוג מפגינים, זה לא אומר שחיילים שלנו ידרכו על אדמת איראן".

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הצהיר ביום שישי כי הרפובליקה האיסלאמית לא תשנה את דרכה גם לאחר לילה של מחאות המוניות ברחבי המדינה. “לא ניסוג במילימטר מעקרונותינו”, אמר, והוסיף כי איראן “לא תסבול נוכחות של סוכנים בשטחה”.

בדבריו התייחס חמינאי גם לאיומים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וקרא לו “להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו”.

לדברי המנהיג העליון של איראן: “ידיה של אמריקה מוכתמות בדמם של יותר מ־1,000 איראנים – מנהיגים ואזרחים חפים מפשע. על טראמפ לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם. העם האיראני ינצח את כל אויביו”.

בתוך כך, מזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, שוחח אתמול עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובין היתר שוחח איתו גם על האירועים הדרמטיים באיראן.

כזכור, עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דיווח אתמול כי גורמים בממשל טראמפ קיימו דיונים ראשוניים בבחינת האפשרות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח, אחת האופציות שנבחנו היא תקיפה אווירית מסיבית נגד שורה של יעדים צבאיים אסטרטגיים.

למרות הדרמה, גורמים בוושינגטון מבהירים כי בשלב זה מדובר ב"שיחות תכנון שגרתיות" ואין עדיין קונצנזוס בתוך הממשל על דרך הפעולה. נכון לעכשיו, לא זוהתה תזוזה של כוחות או נכסים צבאיים אמריקניים המעידים על תקיפה קרובה.

בינתיים, בטהרן מנסים לייצר הרתעה מול ישראל וארה"ב בו-זמנית. משמרות המהפכה הודיעו הערב על מעצרו של "אזרח זר שעבד עבור המודיעין הישראלי". לטענתם, ה"מרגל" חדר למדינה בחשאי ובמזוודותיו נמצאו מסמכים המוכיחים את הקשר שלו למוסד. בישראל שומרים על שתיקה, אך פרשנים מעריכים כי מדובר בניסיון איראני להצדיק את הדיכוי האלים של המפגינים כ"סיכול מזימה ציונית".

"אנחנו עומדים לפני מהפכה, אך אנחנו זקוקים לעזרה", כתב אתמול מפגין ל'גרדיאן' הבריטי בהודעות מקוטעות. לדבריו, צלפים הוצבו בשכונות יוקרה בטהרן ויורים ללא הבחנה: "ראינו מאות גופות ברחבי העיר, כוחות הביטחון יורים אש חיה".

בתוך כך, התובע של טהרן הבהיר כי המפגינים יואשמו ב"מלחמה נגד הא--ל--והים" (מוחארבה) – עבירה שדינה מוות. כדי להצדיק את הטבח, משמרות המהפכה טוענים כי עצרו "מרגל של המוסד הישראלי" שחדר למדינה עם מסמכים מודיעיניים.