על רקע המשך התקיפות האמריקאיות באיראן, חשף דיפלומט איראני בכיר היום (שישי) בראיון ל'וול סטריט ג'ורנל' את הקרע העמוק שנוצר בתוך המשטר בטהראן. לדבריו, "יש סדק הולך ומעמיק במשטר, בין הפרגמטיים, שחוששים שהחזרת המצור הימי תחמיר את המצב הכלכלי, לבין הקיצוניים, שרוצים לתבוע באגרסיביות את השליטה על מצר הורמוז כנקודת מנוף על ארה"ב".

הגילוי מגיע בעת שארצות הברית מרחיבה דרמטית את היקף התקיפות הצבאיות באיראן, כאשר מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה פוגעים בעשרות מטרות ברחבי המדינה. על פי פרסומים רשמיים של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, התקיפות כוללות מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.

המהמורה של טראמפ: מצור שיחנוק את הכלכלה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מהמר על כך שהטלת המצור מחדש על איראן וביטול זכותה למכור נפט, יחנוק את כלכלת המשטר וישכנע אותו לשחרר את אחיזתו במצר הורמוז. טהראן מצדה, מהמרת שהיא תוכל להחזיק מעמד גם תחת המצור הימי שחונק אותה.

אנליסטים בכירים מעריכים כי מצור שיימשך ארבעה עד חמישה חודשים עשוי להפחית את ההכנסות של איראן מנפט לכמעט אפס. המנהיגים הפרגמטיים ביותר בטהראן חוששים שהשחיקה הכלכלית עלולה לטלטל את המשטר, כפי שקרה בתחילת השנה כאשר גלי הפגנות פרצו ברחבי המדינה.

איראן מגיבה: תקיפות נגד בסיסים אמריקאים

בתגובה להסלמה האמריקנית, איראן לא נותרה חייבת והחלה בגל תגובות אגרסיבי נגד בסיסים אמריקאים ומדינות המפרץ. משמרות המהפכה טענו כי תקפו את בסיס א-תנף בסוריה "כנקמה על דמם של החיילים", כאשר דיווחים מדברים על שיגורים ויירוטים בבחריין, כוויית וקטאר.

בכוויית יורטו לא פחות מ-32 כטב"מים, בעוד שבאיראן עצמה מודים בנזק כבד: חמישה גשרים מרכזיים בדרום המדינה הושמדו, קווי חשמל נפגעו ושדות תעופה הושבתו. דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הבהיר כי "האויב הטיפש צריך לדעת שמה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר".