סדרת שינויים ביטחוניים ומדיניים בצמרת השלטון האיראנית, מספקת בימים אלו הצצה נדירה אל מאבקי הכוח ברפובליקה האיסלאמית. בתקופה שבה מוקדי ההשפעה במדינה עוברים טלטלה, המשטר מנהל במקביל קמפיין תעמולה בניסיון להפריך שמועות עקשניות סביב מצבו הבריאותי ותפקודו של המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי.

התפטרות בצמרת הביטחונית

הזרז המרכזי לסערה הנוכחית הוא התפטרותו של מוחמד-באקר דו' אל-קדר מתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי – אחד התפקידים הרגישים ביותר במערכת קבלת ההחלטות האיראנית. במקומו מונה מוחסן רזאאי, לשעבר מפקד משמרות המהפכה, הנחשב לאחת הדמויות הוותיקות והמשפיעות ביותר בטהראן.

עם זאת, המזכיר היוצא לא נשלח הביתה. דו' אל-קדר עבר לכהן כיועצו הפוליטי של המנהיג העליון, מהלך המעיד כי אין מדובר בהדחה אלא בחלוקה מחדש של מוקדי הכוח בתקופה רגישה זו.

"האגף הניצי מתחזק"

ד"ר רז צימט, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, התייחס ב'חדשות 12' למשמעות החילופים. לדבריו, "המינוי של מחוסן רזאאי למזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן הוא מבטה שוב את ההתחזקות לכאורה של האגף הביטחוני-צבאי בהובלת אנשי משמרות המהפכה, גם לשעבר, כשרזאאי דוגמה דומיננטית, וגם הנוכחיים".

צימט הסביר כי על פניו, מדובר במהלך שעשוי לחזק את האגף הניצי בהובלת מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי והמנהיג העליון ח'אמנאי, אל מול המחנה של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף. אולם הוא סייג כי התמונה אינה חד-משמעית.

"אין ספק שרזאאי קיצוני, אבל דו' אל-קדר היה קיצוני לא פחות", הדגיש צימט, והוסיף אבחנה מעניינת על אופיו של המזכיר הנכנס: "רזאאי אופורטוניסט וללא ספק פוליטיקאי מנוסה עם השפעה די משמעותית. מה שמכוון אותו בעיקר, ועשוי להשפיע על החלטותיו, הוא מה שמשרת את האינטרסים שלו. החלטותיו הן פחות תוצאה של תפיסה אידיאולוגית ויותר מה שהוא מרגיש שעשוי לחזק אותו ואת מעמדו".