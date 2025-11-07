איראן גזרה עונש מאסר על קמרן הכמתי, יהודי אמריקני בן 70 מניו יורק, לאחר שקבעה כי עבר על החוק האוסר על אזרחי איראן לבקר בישראל - כך סיפרו בני משפחתו ל'ניו יורק טיימס'.

לדבריהם, כפי שצוטטו בעיתון 'ניו יורק טיימס', הכמתי ביקר בישראל לפני 13 שנה במסגרת חגיגת בר המצווה של בנו.

הכמתי, תושב לונג איילנד ובעל חנות תכשיטים במנהטן, הגיע לאיראן בחודש מאי לביקור קצר, ונעצר ביולי בשדה התעופה בטהראן. מאז הוא מוחזק בכלא אווין, כך לפי המשפחה. קרוביו ביקשו שלא להזדהות מחשש לפגיעה בו מצד הרשויות.

לטענת המשפחה, בית המשפט המהפכני גזר עליו באוגוסט ארבע שנות מאסר, מכוח החוק האוסר על אזרחים איראנים להיכנס לישראל. הכמתי מחזיק באזרחות כפולה, אך איראן אינה מכירה בכך ולכן נכנס למדינה בדרכון איראני, כנדרש בחוק המקומי.

בספטמבר צמצמה מערכת המשפט בטהראן את העונש לשנתיים מאסר, ובהמשך קוצץ עונשו למחצית - כך מסרו בני המשפחה. שמו ופרטי עונשו לא פורסמו עד כה.

בני המשפחה הגישו ערעור באמצעות עורך דין, אך טרם נקבע מועד לדיון. הם מבקשים את שחרורו מטעמים הומניטריים, שכן לדבריהם אינו מעורב בפוליטיקה וסובל מסרטן אגרסיבי.

משלחת איראן באו"ם סירבה להגיב לפרשה.

לפי ארגוני זכויות אדם, איראן מחזיקה כיום לפחות ארבעה אזרחים אמריקנים: הכמתי, העיתונאי רזא וליזאדה ושתי נשים שזהותן לא פורסמה. מחלקת המדינה האמריקנית סירבה למסור פרטים משיקולי פרטיות וביטחון, אך ציינה כי היא פועלת מול בעלות בריתה לשחרור העצורים. "איראן חייבת לשחרר אותם מיד", נכתב בהודעה.

איראן מרבה לעצור אזרחים זרים ואזרחים בעלי אזרחות כפולה - לעיתים לצרכים פוליטיים, לעסקאות חילופי שבויים ולשחרור כספים קפואים. הכמתי הוא המקרה הידוע הראשון בשנים האחרונות שבו אזרח יהודי-אמריקני נעצר על רקע ביקור אישי בישראל.

הכמתי חי בגְרֵייט נֶק, לונג איילנד, שם יש קהילה גדולה של יהודים יוצאי איראן. משפחתו מתארת אדם מסור לקהילה, פעיל בבית הכנסת ואוהב את התרבות האיראנית. "הוא החזיק את כל המשפחה", סיפרה בת דודתו שוהרה נאופר. "אירוני שהמדינה שהוא כל כך אהב - כלאה אותו".

לפי המשפחה, הוא ביקר באיראן פעמים רבות בעבר, לבדו או עם אשתו וילדיו, ללא כל בעיה - עד הביקור האחרון במאי, שהתבצע בעיצומה של מתיחות ביטחונית בין איראן לישראל.

עם עזיבתו המתוכננת, עצרו אותו כוחות הביטחון בנמל התעופה, החרימו את דרכונו ודרשו גישה לטלפון ולחשבונותיו ברשתות החברתיות. במהלך הזמן נחקר כמה פעמים על ידי גורמי מודיעין, בעודו שוהה בבית קרובי משפחה ואסור ליציאה מהמדינה.

ימים אחרי הפסקת אש מול ישראל בתיווך ארה"ב, פרצו סוכני ביטחון לבית קרוביו ועצרו אותו. לטענת המשפחה, הוא הועמד לדין ללא ייצוג משפטי, ורק לאחר מתן גזר הדין שכרו בני משפחתו עורך דין, כאמור, בבקשה לשחרר אותו בשל מחלתו.