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דיכוי באין מפריע

איראן חוזרת להתעלל באזרחיה: 74 מלקות לזמרת שהופיעה בלי חיג'אב

בית המשפט באיראן גזר עונש של 74 מלקות על הזמרת פרסתו אחמדי | אחרי חתימת מזכר ההבנות עם ארה"ב, המשטר חוזר לדכא את אזרחיו (בעולם)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חותם על ההסכם, הלילה

בעוד ארצות הברית חותמת על מזכר הבנות עם ומעניקה לו לגיטימציה בינלאומית, טהראן ממשיכה בדיכוי אכזרי של אזרחיה.

בית המשפט באיראן גזר השבוע עונש של 74 מלקות על הזמרת פרסתו אחמדי, בעקבות הופעה בסרטון ביוטיוב שבו הופיעה ללא חיג'אב.

הסרטון, שצולם ב-2024 ופורסם ביוטיוב, צבר 2.9 מיליון צפיות בשנתיים האחרונות. באולם תיאטרון ריק, ביצעה אחמדי את השיר האיראני המוכר "מדם הצעירים", בסיוע שמונה מוזיקאים ואנשי צוות.

כולם נידונו לעונשי מלקות, לאיסור יציאה מהמדינה ולאיסור לעסוק בכל "פעילות אומנותית" בשנתיים הקרובות.

אחמדי הואשמה ב"פגיעה בצניעות הציבור" לאחר שהופיעה ללא חיג'אב. העונש הקשה מגיע כאמור בתקופה שבה המשטר האיראני זוכה להקלות בינלאומיות ולהסרת סנקציות, בעקבות ההסכם שנחתם עם ארצות הברית.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפחיזבאללהאיחוד האמירויותהסכם עם איראן
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