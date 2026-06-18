בעוד ארצות הברית חותמת על מזכר הבנות עם המשטר האיראני ומעניקה לו לגיטימציה בינלאומית, טהראן ממשיכה בדיכוי אכזרי של אזרחיה.
בית המשפט באיראן גזר השבוע עונש של 74 מלקות על הזמרת פרסתו אחמדי, בעקבות הופעה בסרטון ביוטיוב שבו הופיעה ללא חיג'אב.
הסרטון, שצולם ב-2024 ופורסם ביוטיוב, צבר 2.9 מיליון צפיות בשנתיים האחרונות. באולם תיאטרון ריק, ביצעה אחמדי את השיר האיראני המוכר "מדם הצעירים", בסיוע שמונה מוזיקאים ואנשי צוות.
כולם נידונו לעונשי מלקות, לאיסור יציאה מהמדינה ולאיסור לעסוק בכל "פעילות אומנותית" בשנתיים הקרובות.
אחמדי הואשמה ב"פגיעה בצניעות הציבור" לאחר שהופיעה ללא חיג'אב. העונש הקשה מגיע כאמור בתקופה שבה המשטר האיראני זוכה להקלות בינלאומיות ולהסרת סנקציות, בעקבות ההסכם שנחתם עם ארצות הברית.
0 תגובות