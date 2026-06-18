דיכוי באין מפריע איראן חוזרת להתעלל באזרחיה: 74 מלקות לזמרת שהופיעה בלי חיג'אב בית המשפט באיראן גזר עונש של 74 מלקות על הזמרת פרסתו אחמדי | אחרי חתימת מזכר ההבנות עם ארה"ב, המשטר חוזר לדכא את אזרחיו (בעולם)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 18:33