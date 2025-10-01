ההסכם הנדיר בין ממשל טראמפ לאיראנים הוביל לגירוש מאות מהגרים

השלב הראשון בגירוש רחב היקף של אזרחים איראנים מארצות הברית יצא השבוע לדרך, במסגרת מדיניות ההגירה החדשה של הנשיא דונלד טראמפ. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כ-400 איראנים צפויים להיות מגורשים, כאשר הקבוצה הראשונה – כ-120 בני אדם – המריאה מלואיזיאנה והייתה צפויה לנחות ביום שלישי בקטר, ומשם תועבר בטיסה לטהרן.

בין המגורשים נכללים פושעים מורשעים וכן מהגרים שנכנסו לארה"ב שלא כחוק. בכיר אמריקני, שביקש להישאר בעילום שם, אמר כי חלק מהאיראנים שהוחלט לגרשם שהו במתקני כליאה במשך חודשים.

מנגד, גורם איראני הדגיש כי מדובר בעניין קונסולרי בלבד ולא בהסדר פוליטי בין שתי המדינות, שנמצאות בעימות חריף סביב תכנית הגרעין של טהרן.

חוסיין נוס'הבאדי, בכיר במשרד החוץ האיראני, אישר כי ארה"ב מתכננת לגרש כ-400 אזרחים איראנים, רובם נכנסו למדינה באופן בלתי-חוקי. לדבריו, בשלב הראשון יגורשו 120 מתוכם, "מרביתם דרך מקסיקו". נוס'הבאדי קרא לוושינגטון "לכבד את זכויות המהגרים האיראנים בארה"ב".

עוד הוסיף כי חלק מהמגורשים החזיקו ברישיונות שהייה חוקיים, אך "מסיבות שונות שנמסרו ממשרד ההגירה האמריקני – הם נכללו ברשימת הגירוש". לטענתו, ההסכמה האישית של המגורשים התקבלה לפני החזרתם לאיראן.

הגירוש ההמוני מהווה צעד יוצא דופן של תיאום בין וושינגטון לטהרן, דווקא לאחר תקיפות אוויריות משותפות של ארה"ב וישראל על מתקני גרעין באיראן ביוני האחרון. בבית הלבן ובמחלקת המדינה לא מסרו תגובה רשמית בנושא.

סוכנות האו"ם לפליטים (UNHCR) מסרה כי לא הייתה מעורבת בהליך, והדגישה כי על מדינות "להבטיח גישה להליכי מקלט, שמירה על עקרון אי-החזרה, ולא לגרש אנשים העלולים להיחשף לסכנת פגיעה בארצם".

בינתיים, ממשל טראמפ מתכוון להרחיב את תוכניות הגירוש בהיקף רחב בהרבה, בניסיון לשבור שיא במספר המהגרים המורחקים מארה"ב.

לפי דיווחים, אחד הערוצים החדשים שנבחנו לאחרונה כולל הסכמים עם מדינות שלישיות, כמו פנמה, לקליטת מהגרים ממדינות שונות – ובהם גם אזרחים איראנים.