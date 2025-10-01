כיכר השבת
דרך קטר

ההסכם הנדיר בין ממשל טראמפ לאיראנים הוביל לגירוש מאות מהגרים

כ-400 אזרחים איראנים יגורשו בתקופה הקרובה, חלקם פושעים מורשעים וחלקם שוהים בלתי-חוקיים; טהרן: מדובר בנושא קונסולרי – לא פוליטי (בעולם)

השלב הראשון בגירוש רחב היקף של אזרחים איראנים מ יצא השבוע לדרך, במסגרת מדיניות ההגירה החדשה של הנשיא . לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כ-400 איראנים צפויים להיות מגורשים, כאשר הקבוצה הראשונה – כ-120 בני אדם – המריאה מלואיזיאנה והייתה צפויה לנחות ביום שלישי בקטר, ומשם תועבר בטיסה לטהרן.

בין המגורשים נכללים פושעים מורשעים וכן מהגרים שנכנסו לארה"ב שלא כחוק. בכיר אמריקני, שביקש להישאר בעילום שם, אמר כי חלק מהאיראנים שהוחלט לגרשם שהו במתקני כליאה במשך חודשים.

מנגד, גורם איראני הדגיש כי מדובר בעניין קונסולרי בלבד ולא בהסדר פוליטי בין שתי המדינות, שנמצאות בעימות חריף סביב תכנית הגרעין של טהרן.

חוסיין נוס'הבאדי, בכיר במשרד החוץ האיראני, אישר כי ארה"ב מתכננת לגרש כ-400 אזרחים איראנים, רובם נכנסו למדינה באופן בלתי-חוקי. לדבריו, בשלב הראשון יגורשו 120 מתוכם, "מרביתם דרך מקסיקו". נוס'הבאדי קרא לוושינגטון "לכבד את זכויות המהגרים האיראנים בארה"ב".

עוד הוסיף כי חלק מהמגורשים החזיקו ברישיונות שהייה חוקיים, אך "מסיבות שונות שנמסרו ממשרד ההגירה האמריקני – הם נכללו ברשימת הגירוש". לטענתו, ההסכמה האישית של המגורשים התקבלה לפני החזרתם ל.

הגירוש ההמוני מהווה צעד יוצא דופן של תיאום בין וושינגטון לטהרן, דווקא לאחר תקיפות אוויריות משותפות של ארה"ב וישראל על מתקני גרעין באיראן ביוני האחרון. בבית הלבן ובמחלקת המדינה לא מסרו תגובה רשמית בנושא.

סוכנות האו"ם לפליטים (UNHCR) מסרה כי לא הייתה מעורבת בהליך, והדגישה כי על מדינות "להבטיח גישה להליכי מקלט, שמירה על עקרון אי-החזרה, ולא לגרש אנשים העלולים להיחשף לסכנת פגיעה בארצם".

בינתיים, ממשל טראמפ מתכוון להרחיב את תוכניות הגירוש בהיקף רחב בהרבה, בניסיון לשבור שיא במספר המהגרים המורחקים מארה"ב.

לפי דיווחים, אחד הערוצים החדשים שנבחנו לאחרונה כולל הסכמים עם מדינות שלישיות, כמו פנמה, לקליטת מהגרים ממדינות שונות – ובהם גם אזרחים איראנים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר