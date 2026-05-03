איראן העבירה לממשל האמריקני הצעה חדשה ומפורטת בת שלושה שלבים, שמטרתה להביא להסדרה אזורית רחבה ולפתרון סוגיית הגרעין, כך לפי דיווח באל-ג'זירה.

השלב הראשון

התוכנית, שהועברה באמצעות פקיסטן, מציעה "הפיכת הפסקת האש לסיום מלא של המלחמה בתוך 30 ימים לכל היותר" תחת פיקוח של גוף בינלאומי.

במסגרת ההסכם המוצע, איראן, ארה"ב, ישראל וארגוני הפרוקסי יתחייבו להימנע מתקיפות הדדיות, כאשר הפסקת הלחימה תקיף את האזור כולו, לרבות לבנון, מה שיאפשר לחיזבאללה לחזור ולהתחמש.

ההערכה היא כי איראן כללה את לבנון בתוך ההסכם בסעיף אותו היא מגדירה כ"דיל ברייקר", במטרה שנשיא ארה"ב יפעיל לחץ על ישראל.

ההצעה כוללת בשלב הראשון גם נדבך ימי וכלכלי משמעותי, במסגרתו תפתח איראן באופן הדרגי את מצר הורמוז ותפנה את המוקשים הימיים, בתמורה להסרת המצור על נמליה. כמו כן, איראן דורשת לוח זמנים מחייב להסרת הסנקציות ושחרור נכסיה המוקפאים, לצד נסיגת כוחות אמריקניים מהמרחב הימי הסמוך לחופיה.

השלב השני

בתחום הגרעין, טהרן מציעה להקפיא את העשרת האורניום למשך 15 שנים, ולאחר מכן להגבילה לרמה של 3.6% ללא צבירת מלאי, תוך דחיית הדרישה האמריקנית לפירוק תשתיות קיימות.

בכל הנוגע לאורניום שכבר מועשר, איראן מציעה דילול עצמי - דבר שארה"ב התנגדה אליו, במקביל למסירה של שאר המצבור למדינות שלישיות.

השלב השלישי

בשלב הסופי של התוכנית, שואפת טהרן ליצור מציאות ביטחונית חדשה באמצעות "כניסה של איראן לדיאלוג אסטרטגי עם מדינות ערב והאזור, לבניית מערך ביטחוני הכולל את כל האזור". הצעה זו מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והניסיונות הבינלאומיים למנוע הסלמה נוספת במזרח התיכון.