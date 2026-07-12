ניסה להשיב אש מלמטה: קצין איראני נהרג בתקיפה אמריקנית ישירה

קצין במערך ההגנה האווירית של חיל הים האיראני נהרג לפנות בוקר (ראשון) במהלך סדרת תקיפות אוויריות שביצעו כוחות צבא ארצות הברית במחוז ג'אסק, הממוקם בדרום איראן לחופו של מפרץ עומאן.

על פי הדיווחים הרשמיים המגיעים מרפובליקה האסלאמית, ההרוג הוא הקצין חמידרזא דהקאן, אשר מצא את מותו בעת ששהה במשימת הגנה מבצעית וניסה ליירט את האיומים האוויריים במהלך התקיפה האמריקנית באזור.

מחוז ג'אסק שבו אירע החיסול נחשב לאזור אסטרטגי רגיש במיוחד עבור המשטר בטהראן, שכן הוא מאכלס בסיסים ימיים מרכזיים של צבא איראן ושל משמרות המהפכה, החולשים על נתיבי השיט הבינלאומיים ועל שער הכניסה למפרץ הפרסי. תקיפות מסוג זה, המיוחסות באופן ישיר לפעילות אמריקנית על אדמת איראן, מייצרות מתיחות ביטחונית גבוהה במזרח התיכון ונתפסות כעליית מדרגה משמעותית בעימות הישיר בין וושינגטון לטהראן.

סדרת תקיפות נרחבת במתקנים איראניים

התקיפה במחוז ג'אסק היא חלק מסדרת פעולות אמריקניות נרחבות שהתרחשו בשעות הלילה ברחבי איראן. על פי דיווחים, צבא ארצות הברית תקף כ-90 מטרות שונות במהלך הלילה - המספר הגבוה ביותר מאז הפסקת האש שנחתמה בין המדינות. התקיפות כללו מתקני גרעין חשודים, בסיסים צבאיים ומערכות הגנה אווירית.

כזכור, בחודשים האחרונים התגברה המתיחות הביטחונית מול איראן, כאשר איראן איימה בנקמה בעקבות פעולות צבאיות שיוחסו לישראל ולארצות הברית. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל ספק בהסכמי ההבנות שנחתמו עם טהראן, מה שהוביל לחידוש הפעילות האמריקנית המבצעית באזור.

ישראל עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באזור המפרץ הפרסי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה, על רקע ההסלמה המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ערך סדרת דיונים והערכות מצב בקריה בתל אביב, בהשתתפות בכירי צה"ל מאגף המודיעין, חיל האוויר ואגף המבצעים.

על פי הערכות גורמי ביטחון, חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן צפויים להתמקד בשלב זה באזור המפרץ, אולם בישראל נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב ובאיראן יבצעו שיגורים לעבר ישראל. "תקיפה איראנית לעבר ישראל תוביל בהכרח לתגובה ישראלית עצימה", הזהירו גורמים בירושלים.