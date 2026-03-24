כיכר השבת
לא מתרגשים | בכיר איראני: "המלחמה תימשך עד שנקבל פיצויים וסילוק סנקציות"

מוחסן רזאאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון, מגיב להצהרות טראמפ: "המלחמה תימשך עד שנקבל פיצויים וסילוק סנקציות" |אלו התנאים של טהרן (בעולם)

טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בעוד נשיא דונלד טראמפ מנסה להציג תמונה של התקדמות במגעים עם , בכיר איראני בכיר חושף את הפער האמיתי בין הצדדים.

מוחסן רזאאי, שדווח לאחרונה כי מונה ליועצו הצבאי של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, הגיב בחריפות לאיומי לפגוע בתשתית החשמל של איראן - איום שממנו הנשיא האמריקאי נסוג בינתיים.

"הפעם זה לא יהיה עין תחת עין, אלא ראש תחת עין ואתם תעזבו את המפרץ", הצהיר רזאאי בהודעה שמשקפת את הקו הקשוח שנוקטת טהרן. האיום מגיע על רקע המשא ומתן המתנהל בין הצדדים, כאשר טראמפ טוען שיש "סיכוי טוב להגיע בקרוב להסכם".

דרישות קיצוניות כתנאי להסכם

רזאאי לא הסתפק באיומים בלבד, אלא פירט את התנאים האיראניים להסכם - תנאים שנראים רחוקים מאוד מהקווים האדומים של ישראל וארה"ב. על פי דבריו, "המלחמה תימשך עד שנקבל פיצוי על כל הפסדינו, כל הסנקציות הכלכליות יוסרו, ונקבל ערבויות משפטיות בינלאומיות שוושינגטון לא תתערב בעניינינו".

הדרישות האיראניות עומדות בניגוד גמור לתנאים שהציבו ארצות הברית וישראל. כזכור, בשיחה שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, הובהר כי וושינגטון תתעקש על הוצאת האורניום המועשר מאיראן, עצירת תוכנית הגרעין, והחזרת פיקוח חודרני של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

יצוין כי רזאאי, שמונה לתפקידו לאחר חיסול המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, נחשב לאחד הדמויות המשפיעות במשטר האיראני כיום. מינויו ליועץ הצבאי של מוג'תבא חמינאי מעיד על המשקל שניתן לו בהנהגה החדשה.

תהום בין הצדדים

על פי הערכות גורמי ביטחון, בין הצדדים פעורה תהום של דרישות ותנאים. בעוד טראמפ מנסה להציג אופטימיות ציבורית, הדרישות האיראניות לפיצויים, הסרת סנקציות וערבויות בינלאומיות נראות כקו אדום שארה"ב וישראל לא יוכלו לקבל.

בישראל חוששים מפני "ניצחון חלקי" שיספק את טראמפ אך לא יבטיח את הביטחון של מדינת ישראל. הדברים הקשים של רזאאי מחזקים את החשש שאיראן רואה במגעים הנוכחיים הזדמנות לקנות זמן ולחזק את עמדתה, ולא צעד אמיתי לקראת פירוק תוכנית הגרעין.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אגיד את האמת,כבר נמאס מטראמפ ,פעם הוא כך פעם הוא כך פעם הוא אומר א' אח כך ב' ,סגנון עדין של לבן הארמי.סליחה בורא עולם שחשבתי לכמה שניות שאתה לא מנהל את העולם,סליחה.
שי
3
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם.
דוד
2
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
1
בשמחה. תעדכנו בדיוק כמה טילים שלכם ניזוקו בתקיפות של ארה"ב וישראל, ונשתדל לשלוח לכם פיצוי את אותו כמות טילים.
יגביש

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר