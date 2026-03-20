כיכר השבת
התעמולן מת

דובר משמרות המהפכה לעג לישראל וארה"ב - וחוסל בתקיפה משותפת

לפי דיווחים באיראן ואישור גורם ביטחוני בישראל, עלי מוחמד נאיני וסגנו נהרגו בתקיפה משותפת | רק לאחרונה איים: “הכוחות מוכנים למלחמה ממושכת” (חדשות)

(צילום: מסך, מתוך התקשורת האיראנית)

שאגת הארי: דובר משמרות המהפכה האיראניים, עלי מוחמד נאיני, חוסל בתקיפה משותפת של וישראל – כך דווח הבוקר בתקשורת הממלכתית ב. גורם ביטחוני בישראל אישר כי נאיני אכן נהרג בתקיפה.

לפי הדיווחים, יחד עמו חוסל גם סגנו, במסגרת תקיפה שבוצעה בשעות האחרונות כחלק מהמערכה המתמשכת מול איראן.

נאיני נחשב לאחד הקולות הבולטים של המשטר בתקופה האחרונה, והרבה להתבטא באיומים כלפי ישראל וארצות הברית. ביום פרוץ המלחמה הצהיר כי איראן “מוכנה לכל התרחישים”, ובהמשך אף הדגיש כי הכוחות האיראניים ערוכים ל”מלחמה ארוכה”.

רק בימים האחרונים שב ואיים כי איראן טרם מיצתה את יכולותיה, וטען כי “רבים מהטילים שייצרנו עדיין לא נוצלו”, תוך קריאה מאתגרת לארצות הברית להגביר את נוכחותה הצבאית במפרץ.

בנוסף, בראיונות לתקשורת האיראנית, תקף נאיני את המודיעין האמריקאי וטען כי הערכותיו קרסו, וכי המערב נכשל בהבנת היציבות הפנימית של המשטר.

חיסולו מצטרף לשורת פגיעות בבכירי המערכת הביטחונית באיראן בימים האחרונים, במסגרת ניסיון לפגוע בשרשרת הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

