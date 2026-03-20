דובר משמרות המהפכה לעג לישראל וארה"ב - וחוסל בתקיפה משותפת

שאגת הארי: דובר משמרות המהפכה האיראניים, עלי מוחמד נאיני, חוסל בתקיפה משותפת של ארה"ב וישראל – כך דווח הבוקר בתקשורת הממלכתית באיראן. גורם ביטחוני בישראל אישר כי נאיני אכן נהרג בתקיפה.

לפי הדיווחים, יחד עמו חוסל גם סגנו, במסגרת תקיפה שבוצעה בשעות האחרונות כחלק מהמערכה המתמשכת מול איראן.

נאיני נחשב לאחד הקולות הבולטים של המשטר בתקופה האחרונה, והרבה להתבטא באיומים כלפי ישראל וארצות הברית. ביום פרוץ המלחמה הצהיר כי איראן “מוכנה לכל התרחישים”, ובהמשך אף הדגיש כי הכוחות האיראניים ערוכים ל”מלחמה ארוכה”.

רק בימים האחרונים שב ואיים כי איראן טרם מיצתה את יכולותיה, וטען כי “רבים מהטילים שייצרנו עדיין לא נוצלו”, תוך קריאה מאתגרת לארצות הברית להגביר את נוכחותה הצבאית במפרץ.

בנוסף, בראיונות לתקשורת האיראנית, תקף נאיני את המודיעין האמריקאי וטען כי הערכותיו קרסו, וכי המערב נכשל בהבנת היציבות הפנימית של המשטר.

חיסולו מצטרף לשורת פגיעות בבכירי המערכת הביטחונית באיראן בימים האחרונים, במסגרת ניסיון לפגוע בשרשרת הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה.