בצעד חריג ביותר, לקחה הלילה (בין שלישי לרביעי) לשכת ראש הממשלה אחריות רשמית על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בצפון-מערב סוריה. בהודעה שפורסמה באנגלית, טענה ישראל כי סוריה הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לחלב.

"ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב", נכתב בהודעה. "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

ההודעה הישראלית עוררה תגובה חריפה מטורקיה. מלשכת נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן נמסר כי "הטענות חסרות הבסיס שהעלה משרד ראש ממשלת ישראל נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי-חוקיות של ישראל, שמפרות את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה".

במקביל להודעה הישראלית, חשף השליח המיוחד של ארה"ב לסוריה, טום באראק, פרטים על התקיפה. באראק מסר לרויטרס כי "התקיפות הישראליות על בסיס חיל האוויר בסוריה משקפות את ההערכה שטורקיה עשויה להגביר את נוכחותה שם בעתיד הקרוב".

לדבריו, טורקיה לא קיבלה אזהרה מפני התקיפות הישראליות, וייתכן שהייתה יכולה להיערך באופן סביר לתגובה משלה. "הדבר מדגיש את הצורך במנגנון למניעת חיכוך שיכלול את ישראל, סוריה וטורקיה – מנגנון שאנו פועלים באופן פעיל להקמתו", הוסיף השליח האמריקני.